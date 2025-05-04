بعد انضمام أحمد سعد لروتانا سالم الهندي يعلق: "أحمد سعد في بيته الروتاني"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 02:52 مساءً - في مفاجأة جديدة لها، أعلنت مجموعة روتانا للموسيقى لجمهورها العربي، وأيضاً الخليجي، انضمام أحمد سعد لمجموعة روتانا للموسيقى، وتوقيع العقد معها. وكان سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قد أوضح مكانة روتانا وريادتها في إنتاج وصناعة الموسيقى وتعهّد بتنظيم الحفلات، وترسيخ حضورها القوي في مصر بما يسعد الجمهور هناك.

أحمد سعد ينضم رسمياً لروتانا وسالم الهندي يعلق

وتأكيداً على هذا، استقبل سالم الهندي في مقر مجموعة روتانا بالقاهرة، الفنان المصري أحمد سعد، وفي أجواء نقاشية تفاؤلية، ترجمها أحمد مستشهداً بأغنيته "إيه اليوم الحلو ده، وإيه الناس الحلوة دي"، جرى الاتفاق ورسم خريطة الطريق للتعاون بينه وبين روتانا في المرحلة الحالية والسنوات القادمة، وأثمر الاجتماع عن انضمام أحمد سعد لمجموعة روتانا للموسيقى، ليكون واحداً من أبرز نجومها، كذلك تم الاتفاق وتوقيع العقد المتعلق بالتعاون الإنتاجي الغنائي وتوزيع وتسويق هذه الأعمال، وتناول العقد أيضاً التعاون في مجال الإنتاج الفني المتعلق بالحفلات، التي سيكون سعد أحد أبرز نجومها.

وبعد توقيع العقد بين الطرفين والتقاط الصور التذكارية، قال سالم الهندي: "الفنان أحمد سعد هو اليوم في بيته الروتاني، وسيحظى بكل الدعم والاهتمام الذي يتمناه أي فنان، وإلى جانب كوني من المتابعين والمحبين لما يقدّمه، فإنني على ثقة بأن اتفاقنا سيصبّ في مصلحة الطرفين، ويعزز من مكانة ونجومية سعد عند جمهوره".

وأضاف الهندي: "راعينا في المرحلة الحالية لتواجد روتانا القوي في السوق المصري، أن نرضي كل الأذواق على مختلف الفئات، ولدينا يقين ودراية بأن أحمد سعد ناجح في كل ما يقدمه من الألوان، وستتوالى المفاجآت التي تسعد الجميع، وتبقى روتانا والفنان في المقدمة".

تعليق أحمد سعد لتوقيعه مع روتانا

من جانبه، علّق الفنان أحمد سعد، وقال: "أنا بحب روتانا أوي، وبحترم الصداقة اللي بتجمعني مع أبو فواز، لذلك عندما تواصل من فترة معي الأخ أسامة رشدي في روتانا، وعرض عليَّ مسألة التعاقد، تدارسنا الأمر، واكتمل الاتفاق بالتقائي مع حبيبي سالم وتوقيع العقد، وأعد جمهوري بكل ما يرضيه".

وكان الفنان أحمد سعد قد علّق وكتب على حسابه على إنستغرام بعد توقيع العقد مع روتانا: "بسم الله. بداية جديدة ومهمة مع شركتي وبيتي الثاني بين أهلي وأصدقائي في روتانا، دعواتكم ليا بالتوفيق، واللي جاي أقوى بإذن الله. وسعدت جداً بلقاء حبيب قلبي وصديقي العزيز أستاذ سالم الهندي، رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للموسيقى، وشكراً أسامة رشدي على كل التحضيرات، وبشكر كل أسرة روتانا، وإن شاء الله نكون وش الخير على بعض".

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