عبير الجندي رئيسة لجنة التحكيم في مهرجان المسرح المدرسي بسلطنة عمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 02:52 مساءً - في خطوة جديدة لمسيرتها الفنية، تم اختيار الفنانة عبير الجندي رئيسة لجنة التحكيم في مهرجان المسرح المدرسي العاشر بسلطنة عمان لعام 2025.

وشاركت عبير الجندي متابعيها فيديوهات لهذه اللحظة، وعلّقت وكتبت: "إنها لسعادة غامرة وفخر وشرف لاختياري رئيسة لجنة التحكيم في مهرجان المسرح المدرسي العاشر بسلطنة عُمان الحبيبة لعام 2025، وهي مسؤولية أعتزّ بها، وفرصة جديدة لمواصلة دعمي لهذا الفن الراقي، الذي أؤمن بأنه ضرورة تربوية وثقافية لبناء جيل مثقّف وواعٍ ومبدع. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسلطنة عُمان الحبيبة، ولوزارة التربية والتعليم وزملائي أعضاء لجنة التحكيم، وكل القائمين على إنجاح هذا المهرجان لجهودهم الكبيرة في دعم المسرح المدرسي، وإيمانهم الصادق بدوره في بناء الإنسان والمجتمع. مبارك لجميع المحافظات والمدارس التي شاركت في هذه التظاهرة المسرحية المدرسية الإبداعية الراقية".

واختتمت عبير وكتبت: "ومبارك لجميع الفائزين".

تكريم الفنانة عبير الجندي بالكويت

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هذا وقد كُرّمت مؤخراً أيضاً الفنانة عبير الجندي، وحصلت على جائزة الكويت للإبداع في دورتها العاشرة؛ تقديراً لعطائها وجهودها بمجال الفن، وكتبت وقتها: "سعدت وتشرفت اليوم بأن أكون واحدة من المكرمين المميزين المبدعين في إحدى أهم جوائز الدولة الإبداعية؛ جائزة الكويت للإبداع في دورتها العاشرة؛ تقديراً للعطاء والجهود المبذولة، ضمن كوكبة من أهم النجوم والمبدعين المميزين في سماء الفن والإعلام والثقافة، وكل الفنون والعلوم والمجالات في الكويت والوطن العربي، أمثال القامة والهامة الفنانة القديرة سعاد عبد الله، الفنانة مريم الصالح، الفنان خالد العبيد، الفنان داود حسين، الفنانة منى شداد".

وكتبت أيضاً: "شكراً لممثل معالي وزير الإعلام السيد محمد بن ناجي وكيل وزارة الإعلام، شكراً للإعلامي القدير الأستاذ ماضي الخميس أمين عام الملتقى الإعلامي والعربي، داعم الفن والإبداع والثقافة في دولة الكويت الحبيبة، ومبارك التكريم للجميع".

مسلسل "الطبعة"

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وكان آخر عمل لها بالموسم الرمضاني 2025 هو مسلسل "الطبعة"، ويروي المسلسل تاريخ الكويت، وتحديداً سنة الطبعة، وهي الكارثة التي حلّت بالمجتمع الكويتي في عام 1871، حيث هبّت عاصفة بحرية على سفن البحارة الكويتيين أثناء رحلاتهم التجارية في بحر العرب، ونتج عن ذلك فقدان مئات الأرواح ودمار كبير للجميع، مع تسليط الضوء على يوميات البحارة بالكويت ومواجهتهم للمخاطر وقدرتهم على الصمود، وشهد المسلسل الكثير من الأحداث.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالعزيز الطوالة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مشاري حمود العميري، ومن بطولة الفنان غازي حسين، محمد العجيمي، عبير الجندي، أحمد مساعد، عبدالله ملك، عبدالله الطليحي، عبير الجندي، نوف العبدالله، بالإضافة إلى آخرين.

وسبق هذا المسلسل أيضاً مسلسل "سنين العشرة"، الذي تدور أحداثه حول قصة الحب التي جمعت بين الطالبة "غنيمة" والشاب "ناصر"، ومحاولة زميلتها "ميمونة" تخريب علاقتهما؛ بدفع شقيقها الضابط "صلاح" لخطبة "غنيمة"، وعلى الجهة الأخرى ينجح "غازي" في تحقيق غايته بالزواج من "موضي"، بالرغم من الوسيلة التي تسببت في موت والده، وتتوالى الأحداث، المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن تأليف جمال سالم، ومن بطولة الفنانة مريم الصالح، حبيب غلوم، سماح، عبير الجندي، شهاب حاجيه، حمد العماني.

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