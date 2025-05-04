كيف واست ماجدة الرومي زميلتها كارول سماحة في وفاة زوجها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 02:52 مساءً - عبر حسابيْها على منصتَيْ X (تويتر سابقاً) وإنستغرام، واسَت الفنانة ماجدة الرومي زميلتها كارول سماحة في وفاة زوجها، المنتج الدكتور وليد مصطفى، الذي رحل عن عالمنا يوم أمس السبت، حيث أعلنت الفنانة كارول سماحة عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي عن هذا الخبر المؤلم، وكتبت وقتها: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، فقدتُ اليومَ نِصفي الثاني، زوجي وحبيبي وصديقي وأبا ابنتي الدكتور وليد مصطفى، بعد رحلة طويلة من النضال مع المرض. أَشهدُ بأنني لم أرَ في حياتي أحداً يحارب ببسالةٍ وثباتٍ كما حاربت يا وليد. حبيبي وليد، ربما خسرتُ جسدَكَ بيننا، لكنّ روحَكَ ستبقى تُلهمني وتظلُّ حاضرةً في كلِّ خطوةٍ أخطوها. لن أنسى وصيتَكَ التي شددت عليها، ستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي، وقوةً في روحي. إلى أن نلتقي مرةً أخرى حيث لا وجع ولا فراق".

وواستها الفنانة ماجدة الرومي، وكتبت لها: "رحم الله الدكتور وليد مصطفى وأسكنه فسيح جنّاته، كم أحزنني هذا الخبر الصاعق المؤلم يا كارول العزيزة، الصبر لكِ يا صديقتي ولعائلتكم الكريمة من بعده الصبر والسلوان، البقاء لله".

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وكانت الفنانة كارول سماحه قد تلقت العديد من التعازي والمواساة من زملائها بالوسط الفني، حيث كتب لها سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تعليقاً قال فيه: "عزيزتنا كارول، البقية بحياتكم، والله يرحمه ويغفر له، ومثواه الجنة بإذن الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتعازينا لك وللأسرة الكريمة".

كما كتبت لها الفنانة نوال الزغبي: "الله يرحم وليد، وتكون نفسه بالسما، ويخليلك بنتك وتظلي بصحتك"، فيما كتب لها الفنان حسين الجسمي: "عظم الله أجركم وجعلها آخر أحزانكم. الله يرحمه ويغفر له ويصبركم".

وعزتها الفنانة مي فاروق، وكتبت لها: "الله يقويكي ويصبرك حبيبتي يارب، ويرحمه ويغفر له، في الجنة ونعيمها بإذن الله، سبحان من له الدوام"، وقدمت الفنانة أميمة طالب لها العزاء، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يصبّر قلبك".

فيما كتبت الفنانة ناتاشا لها: "الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل مثواه الجنة، أحسن الله عزاءك"، وعزّاها الفنان جورج وسوف، وكتب: "خبر حزين يا كارول، الله يرحمه، ويقف حدك ويخليلك بنتك، تعازينا أيضاً لأهل الدكتور وأصدقائه".

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