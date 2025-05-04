خالد الصاوي يكشف سر بكائه بسبب فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

رفض خالد الصاوي "ليه تعيشها لوحدك"

جانب من ندوة فيلم ليه تعيشها لوحدك- الصورة من حساب المركز الكاثوليكي على فيس بوك

جانب من ندوة فيلم ليه تعيشها لوحدك- الصورة من حساب المركز الكاثوليكي على فيس بوك

قصة وأحداث العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 02:52 مساءً - أُقيمت ليلة أمس ندورة خاصة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73 المنعقدة خلال الفترة الحالية.أكد خالد الصاوي خلال الندوة أنه رفض المشاركة في هذا العمل عندما عُرض عليه في البداية على الرغم من إعجابه بقصة العمل، وذلك لأنه كان على يقين بأنه سيتأثر نفسياً بهذه التجربة، لأنه بكي بشده أثناء قراءة العمل.واستطاعت الفنانة بشرى المشرف العام على إنتاج الفيلم أن تؤثر على رأيوأقنعته بأنه فيلم مهم سيضيف لرصيده الفني، حيث كان متخوفًا بشكلٍ كبير لأن العمل يناقش التقدم في العمر والوحدة وغيرها من المشاكل والأزمات التي يمر بها ويدرك تأثيرها على حالته النفسية.تدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في إطار اجتماعي ودرامي حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث، وهو من بطولة، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، ومن تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.ومن الجدير بالذكر أنه ينافس في المسابقة الرسمية لهذه الدورة أفلام مميزة وهي كالتالى "ليه تعيشها لوحدك" للمخرج حسام الجوهرى، "رحلة 404" للمخرج هاني خليفة السيد، "الهوى سلطان" للمخرجة هبة يسري، "رفعت عيني إلى السماء" للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، "الفستان الأبيض" للمخرجة جيلان عوف، وفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور.

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