بدء عرض فيلم إسعاف في دور السينما بدول الخليج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 02:52 مساءً - يواصل الفيلم السينمائي السعودي "إسعاف" حصد النجاحات، حيث تصدّر مؤخراً شباك التذاكر السعودي، وذلك بعد 10 أيام فقط من عرضه بدور السينما، وكذلك تم عرضه في مهرجان أفلام السعودية في نسخته الـ 11 بالظهران، الذي انتهى مؤخراً، وجاء تحت شعار "قصص تُرى وتُروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام في سينما دول مجلس التعاون الخليجي الكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

وشارك حساب "بيت الكوميديا" بوستر الفيلم، وأعلن انطلاق عرض العمل في صالات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلّق وكتب: "إسعاف الآن في سينمات دول الخليج، لا تفوتوا فرصة مشاهدة أقوى فيلم أكشن وكوميديا على الشاشة الكبيرة!".

كما قام أبطال فيلم "إسعاف" بجولة ميدانية في عدد من دور السينما بالرياض، لمشاركة الجمهور تجربة المشاهدة، والالتقاء بمحبيهم عن قرب.

قصة وأبطال فيلم "إسعاف"

" هو فيلم من إنتاج بيت الكوميديا، وهو أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX، تدور أحداثه حول مُسعفَيْن شابيْن، وهما "عمر" و"خالد"؛ حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما في أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب؛ بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع، ولكن يستطيعان أن يتجاوزا المحن والمصاعب واكتشاف أفراد العصابة وتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة: الفنانة بسمة داود، إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، أحمد فهمي، حسن عسيري، لطيفة المقرن، فهد البتيري، مطلق مطر، فيصل الدوخي، نرمين محسن، نواف الشبيلي، علي إبراهيم، سعيد صالح، مهند الصالح، مهدي الناصر، بالإضافة إلى آخرين، وهو يُعرض حالياً بدور السينما السعودية وأيضاً الخليجية.

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