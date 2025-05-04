محمد رمضان يستعد لتجربة جديده مع كانيلو.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 02:52 مساءً - شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة جديدة جمعت الفنان محمد رمضان، بالملاكم العالمي كانيلو.

محمد رمضان مع كانيلو

كتب تركي آل الشيخ تعليق على الصورة قال فيه: "يمكن نشوف قريبمع النجم"، مما أثار فضول الجمهور حول طبيعة العمل الذي سيجمعهما، وتوقع البعض أنه من الممكن أن يتم الاستعانةفي أحد أفلامالقادمة، خاصةً وأنه يميل للقيام ببعض مشاهد الأكشن ضمن أحداث أعماله.

يُشار إلى أن محمد رمضان واجه عده أزمات على الصعيد الشخصي خلال الفترة الماضية عرضته للعديد من الانتقادات، لكنه تجاهل كل هذه الأزمات وما زال يستمتع بنجاحاته الفنية.

أحدث أعماله السينمائية

الجدير بالذكر أن الفنانينتظر عرض أحدث أفلامه بعنوان "أسد"، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليسجلعودته إلى السينما بهذا الفيلم بعد غيابه العام الماضي، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادياً خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

فيلم "أسد" من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، علي قاسم، رزان جمال كامل الباشا، أحمد عبد الحميد، بجانب عدد من الفنانين السودانيين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم "الكنز" بجزأيه الأول والثاني، من إخراج شريف عرفة.

تابعي المزيد: على الرغم من موقفه مع ياسمين صبري.. آراء إيجابية من النجوم في محمد رمضان

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».