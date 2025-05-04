فيديو لا يُصدق .. فنان عربي شهير يتحول إلى راغب علامة

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان السوري وفيق حبيب مؤخراً بلوك جديد في إحدى حفلاته، ومع أن الحفل كان في شباط/فبراير لكن تحصل اليوم موجة من الإستغراب على مواقع التواصل الإجتماعي حيال مظهر حبيب.



الحفل كان في ختام مهرجان الاغنية العربية بدورته الخامسة ببونتاكانا، إلا أن الجمهور ظن أن الفنان اللبناني الشهير راغب علامة هو من يظهر في فيديوهات الحفل وليس حبيب حيث أن الشبه أصبح كبيراً.

ومن بين التعليقات التي وردت :"انا لحد هلاء مش مستوعب"، "هوي ذاتو"، "أخذتني أكثر من ١٠ ثواني حتى عقلي يستوعب إنه إللي بالڤيديو مش #راغب_علامة! لأ! الفنان السوري وفيق حبيب أو بالأحرى "وفيق علامة"! نفس الشعر، الشكل، اللبس، الحركات عالمسرح! يعني إللي مقاطع "راغب علامة" هي وفرّنالك بديل محلي للمقاطعة!"،"ذا راغب علامة أكثر من راغب علامة""مش معقول الشبه لولا الصوت!! سبحان الله".