صليب كارول سماحة يحدث ضجة كبيرة

ميرنا وليد - بيروت - ضجة كبيرة أحدثها الصليب الذي وضعته الفنانة اللبنانية كارول سماحة حين حضورها إلى المسجد في مصر لدفن زوجها المنتج المصري وليد مصطفى، حيث انهالت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي بين معترض على الأمر، بينها " المفروض تلتزم بتعاليم الإسلام لأن زوجها مسلم"، "معلش يعني هو مفيش اي احترام للمسجد رايحة بالصليب ليه في مسجد! المفروض تحترمي دين جوزك ودين الاسلامي"، "مش عارفة لشو الصليب حبكت يعني عارفين انك مسيحية بس احترمي دخولك المسجد وجنازة زوجك".



كما كان هناك تعليقات مدافعة عن كارول بينها:"اولا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ثانيا دعوا الخلق للخالق هو مسلم رحمة الله عليه وهي مسيحيه ومن حقها انها تكون لابسه الصليب الناس مالها بتحشروا نفسكم ليه"، "تعاليق تسد النفس ياريت تحترمو مشاعر الغير بلى فلسفة ناس تافها. الله يرحم المرحوم ويصبر زوجته و عائلته".