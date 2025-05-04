"لابوبو" دمية صغيرة تزين إطلالات المشاهير.. فما قصتها؟

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة غريبة ولطيفة نوعاً ما في عالم الموضة، إذ اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وإطلالات المشاهير، وهي دمية صغيرة تُدعى "لابوبو" LaBubu.



أصبحت لابوبو من الإكسسوارات الأكثر طلباً لعام 2025، وظهرت هذه الشخصية الكرتونية فجأة على الحقائب الفاخرة كقطعة تزيينية ملفتة، وأصبحت تُرافق الأزياء.

انطلقت هذه الصيحة من الشرق وتحديداً من جمهور مغنية الراب التايلندية "ليسا" عضو فرقة BLACKPINK، التي لديها هوس بجمع دمى "لابوبو"، ووظقت رحلاتها لشراء نسخا من هذه الدمية، وبعد فترة قصيرة، بدأ المشاهير بتبني هذه الموضة من دوا ليبا وريهانا، إلى فنانات عربيات.

أما قصة لابوبو، فهي شخصية من خيال الفنان الهونغ كونغي Kasing Lung كجزء من كتاب أطفال، قبل أن تتحوّل لاحقاً إلى إحدى شخصيات مجموعة "الوحوش" الخيالية. وفي عام 2019، تبنّتها شركة الألعاب الصينية العملاقة Pop Mart، وبدأت تصنيعها كدمى قابلة للتجميع تُباع في علب مغلقة.

وصلت صيحة "لابوبو" سريعا إلى العالم العربي، ومن أبرز الفنانات والمشاهير اللواتي تألقن بإطلالات "لابوبو":

الممثلة المصرية نور الغندور التي زيّنت حقيبة لويس فويتون Louis Vuitton بتصميم لافت من دمى LaBubu الممثلة اللبنانية سينتيا صموئل التي أضافت لمسة لطيفة على حقيبة هيرميس بيركين Hermes Birkin بإكسسوار LaBubu الممثلة المصرية تارا عماد التي حملت حقيبة شانيل Chanel مع تعليقة لابوبو الممثلة فرح الهادي التي اختارت لابوبو على حقيبة هيرميس

وحاليا، اقتحمت "لابوبو" منصات العروض مثل بوتيغا فينيتا وبرادا وخايتي، وأصبحت تباع بأسعار قد تفوق في بعض الأحيان حقائب اليد التي تُزيّنها.