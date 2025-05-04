شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش من مهرجان أسوان: دخلت التمثيل صدفة والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان أسوان لسينما المرأة، ندوة تكريم للنجمة كندة علوش وأدار الندوة الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان، وقالت كندة علوش خلال الندوة، إنها دخلت التمثيل بالصدفة في سوريا وأنها درست المسرح من أجل استكمال حلمها في محال التمثيل.

وأوضحت كندة علوش أنها في بداية مشوارها كانت تتعامل مع التمثيل بتلقائية وإحساسها فقط، ولم تكن تتعامل مع المهنة مثل بعض الممثلين ممن لديهم القدرة على تغيير الشخصيات وتقديمها.

وأكملت كندة علوش حديثها أن دخولها التمثيل في مصر كان من خلال فيلم المخرج شريف عرفة ولاد العم وأنه استطاع إقناعها للمشاركة بعدما كانت متخوفة من الخطوة.



ندوة الفنانة كندة علوش



ندوة الفنانة كندة علوش



ندوة كندة علوش



وتألقت كندة علوش في السنوات الأخيرة في أفلام تحمل صبغة عالمية وشاركت في مهرجانات دولية كبرى وبإدارة مخرجات مميزات من جنسيات مختلفة مثل "نزوح" مع المخرجة سؤدد كعدان الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا، و"السباحتان" مع المخرجة سالي الحسيني الذي عرض في افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي، كما عرض في مهرجاني لندن والقاهرة، و"الأتوبيس الأصفر" مع المخرجة الأمريكية وندي بيرنارز الذي عرض في مهرجان تورنتو وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية.

وتمتلك النجمة كندة علوش مسيرة سينمائية متميزة بدأتها مع المخرج الراحل حاتم علي في الفيلم الروائي القصير "شغف"، كما تألقت بعد ذلك في السينما السورية في عدد من الأفلام من أبرزها "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" مع المخرج هيثم حقي، و"الغرباء" مع المخرج عباس رافعي، و"مرة أخرى" مع المخرج جود سعيد، كما شاركت في بطولة الفيلم السوري اللبناني "23 يوم" مع المخرج جمال شورجة.

وكان الظهور الأول لكندة علوش على شاشة السينما المصرية مع المخرج الكبير شريف عرفة في فيلم "ولاد العم"، وتوالت بعد ذلك تجاربها في مصر من خلال أفلام مثل "واحد صحيح" و"هيبتا" مع المخرج هادي الباجوري، و"الفاجومي" مع المخرج عصام الشماع، و"برتيتا" مع المخرج شريف مندور، و"لامؤاخذة" مع المخرج عمرو سلامة، و"المصلحة" مع المخرجة ساندرا نشأت، و"بتوقيت القاهرة" مع المخرج أمير رمسيس، و"الأصليين" مع المخرج مروان حامد.

ولم يتوقف عطاء كندة علوش عند العمل على شاشة السينما، بل قدمت عددا كبيرا مع المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في مصر وسوريا، من أبرزها "الظاهر بيبرس" و"الاجتياح" و"ولادة من الخاصرة" و"أهل كايرو" و"دلع بنات" و"عد تنازلي" و"نيران صديقة" و"العهد" و"أفراح القبة" و"ضي القمر" و"ستات بيت المعادي"، فيما شاركت في الموسم الرمضاني الأخير في بطولة مسلسل "إخواتي".