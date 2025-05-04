شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان SITFY-POLAND للمونو دراما يعلن تشكيل لجنته العليا قبل انطلاقه 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الثانية من مهرجان SITFY-POLAND لعروض المونودراما، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجارى في مدينة كراكوف البولندية، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من مؤسس ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي رئيسًا، وعضوية كل من المسرحيين المخرجة د. إنجي البستاوي مدير مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، مونيكا هاس من بولندا، د.ماريجونا بيكتسي من كوسوفو، إدموند هيوماري من ألبانيا، عمر الحمادي من الإمارات، والمصري البولندي المخرج زين رشاد.

وصرح المخرج مازن الغرباوي: إن الدورة الثانية لمهرجان SITFY-POLAND تعد تتويجاً لفروع المهرجان المختلفة في أوروبا ونتاجا مثمرا لما عقده مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي من شراكات وبروتوكولات تضع المهرجان على خريطة المهرجانات المسرحية العالمية، بما يمنح شباب المسرحيين المصريين و العرب فرصة الاحتكاك والاطلاع على أحدث ما وصلت إليه المدارس المسرحية حول العالم.

وكان المهرجان قد طرح قبل ساعات بوستر الدورة الثانية الذي صممه على عبد الرحمن ويتوسطه النصب التذكارى الأشهر في بولندا، وتحديدا في مدينة كراكوف، ويعتليه تمثال آدم ميكيفيتش الشاعر والمفكر القومي البولندي وأحد رموز الأدب البولندي خلال القرن التاسع عشر فترة الاحتلال الأجنبي لبولندا، فكان رمزا للوطنية والحرية وإحياء الهوية الوطنية، بينما تحيطه أربعة تماثيل أصغر ترمز إلى الوطنية، العلم، الشعر والشجاعة مع اضافة التيمة الرئيسية لمهرجان شرم الشيخ الدولي من أجنحة أيقونة السلام استكمالاً للهوية البصرية لهذا المهرجان .

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيمت دورته التاسعة في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي ، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.