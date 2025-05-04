أول تعليق من أحمد سعد عقب انضمامه لشركة روتانا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 01:23 مساءً - أعلن الفنان أحمد سعد عن انضمامه رسميًا إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في خطوة وصفها بالبداية الجديدة والمهمة في مشواره الفني.

أحمد سعد يوقِّع على عقود انضمامه لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات

نشر "" عبر حسابه على إنستغرام صورة تجمعه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا؛ الأستاذ سالم الهندي، معلقًا: "بسم الله.. بداية جديدة ومهمة مع شركتي وبيتي الثاني بين أهلي وأصدقائي في روتانا... دعواتكم ليا بالتوفيق، واللي جاي أقوى بإذن الله".

وأعرب سعد في تعليقه عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع سالم الهندي، ووجّه الشكر لأسرة روتانا على حفاوة الاستقبال، وللمخرج أسامة رشدي على جهوده في التحضيرات.

ويترقب جمهور أحمد سعد تعاوناته المقبلة مع روتانا، خاصةً بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في السنوات الأخيرة، والتي جعلته من أبرز نجوم الغناء على الساحة العربية.

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حفل غنائي سابق

يُشار إلى أن الفنان أحمد سعد أحيا حفل غنائي مميز الشهر الماضي في المملكة العربية السعودية بمدينة العلا، والذي حضره العشرات من جمهوره ومحبيه، وخلال الحفل قدم "" مجموعة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة والتي نالت على استحسان الحضور.

وحرص أحمد سعد على توثيق أجواء هذا الحفل الرائع بمجموعة صور نشرها عبر حسابه على "غنستغرام" معلقاً: "من قلب الصحرا بين الجبال وتحت نجوم السما... غنينا وفرحنا وعشت معاكم ليلة من العمر في العلا شكرًا من القلب على الحب والطاقة الحلوة اللي مالية المكان".

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أحدث ألبومات أحمد سعد

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يُشار إلى أنتألق في بداية العام وطرح ألبوم مميز مكون من 9 أغاني تضم عدداً من الألوان الموسيقية يقدمهامستفيداً من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية، مقدماً تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكلٍ مختلف. جاء من أغاني الألبوم الجديد "حبيبنا" التالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

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