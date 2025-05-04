عرض فيلم المشروع X بـ4 تقنيات لأول مرة بالسينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 01:23 مساءً - كشف المخرج بيتر ميمي عن عرض فيلمه الجديد "المشروع X" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، بـ 4 تقنيات جديدة، وذلك لأول مرة في السينما المصرية، حيث يُعتبر واحدًا من أهم وأبرز الأفلام المُرتقب عرضها في موسم عيد الأضحى 2025، الذي سينطلق اعتبارًا من يوم 21 مايو الجاري.

تجربة جديدة في السينما المصرية

أوضح مخرج العمل بيتر ميمي من خلال صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إلى أن فيلم كريم عبد العزيز الجديد سيُعرض بتقنية I MaX، التي تتيح للجمهور مُشاهدة الفيلم على شاشة عملاقة يبلغ ارتفاعها نحو 13 مترًا، بينما يصل عرضها إلى 24 مترًا، ما يعادل 10 شاشات عرض عادية في السينمات الأخرى، كما سيُعرض بتقنية Screen X، وهي أول تقنية عرض سينمائي متعدد الشاشات في العالم، حيث تُتيح للمُتفرج مشاهدة العمل بصورة بانورامية بزاوية 270 درجة من خلال توسيع الشاشة لتشمل الجدران الجانبية للقاعة.

وأشار إلى إمكانية مُشاهدة فيلم "المشروع X" بتقنية 4DX، وهي أحدث تقنيات السينما التي تقدم تجربة غامرة بالكامل، كونها عبارة عن كراسي متحركة، وتتحرك الكراسي لأعلى ولأسفل، يمينًا ويسارًا، وإلى الأمام والخلف لتقليد حركات الفيلم، والتعايش مع الآثار البيئية من الرياح، الفقاعات، والروائح التي تتزامن مع الحركة على الشاشة.

والتقنية الأخيرة، التي ستتوفر في مشاهدة الفيلم، هي Dolby Cinema، وهي تقنية صوت محيطي يمكنها توسيع تجربة الصوت المحيطي عن طريق القنوات والأصوات القادمة من الأعلى، وتنشئ قبة صوت غامرة ترتقي بالتجربة الصوتية.

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قصة وأبطال فيلم "المشروع X"

يُشارك في بطولة العمل كلّ من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.

تدور أحداث فيلم "المشروع X" في إطار من الإثارة والتشويق الذى يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر، فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟.

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