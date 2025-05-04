محمد رمضان يحدث جدلا بفيديو من طائرته الخاصة.. هذا ما فعله!

ميرنا وليد - بيروت - أحدث الفنان المصري محمد رمضان، جدلا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو جديد.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يصلي داخل طائرته الخاصة في طريقه إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، بينما أرفق الفيديو بأغنية "الحمد لله" في الخلفية.

وأرفق رمضان الفيديو بتعليق اكتفى فيه بالتعبير عن حبه للرياض قائلا بما معناه: "إلى مدينتي الحبيبة الرياض".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأثنوا من خلال تعليقاتهم على خطوة محمد رمضان بالصلاة في الطائرة وبهذه اللحظة الروحانية، بينما انتقد آخرون ارفاق الفيديو الذي يوثق فيه صلاته بأغنية، كما اعتبروا الصلاة أمرا خاصا بين الإنسان وربه فقط.

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