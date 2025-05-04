سعد لمجرد إلى المحاكمة في فرنسا مجددا لهذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد للممثول أمام المحكمة فرنسا، خلال الأيام المقبلة، في جلسات استئناف الحكم الذي صدر ضده، سابقاًُ، بالسجن ست سنوات في قضية اغتصـ ـاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر 2016.
ومن المقرر أن يمثل لمجرد أمام محكمة الاستئناف في كريتاي بين الثاني والسادس من حزيران/يونيو المقبل، وهذه المرة حرا طليقا.
ومن المتوقع أن يحضر جلسات الاستماع المرتقبة، سعد والشابة الفرنسية لورا بريول. ومن المتوقع أن تقدم أدلة جديدة في هذه القضية.
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