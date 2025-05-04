أحمد سعد ينضم إلى روتانا في تعاون فني واعد

ميرنا وليد - بيروت - وقّع الفنان المصري أحمد سعد عقد انضمامه إلى مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة، الأستاذ سالم الهندي.



ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة سعي روتانا لتعزيز حضورها في السوق المصري، وتقديم محتوى موسيقي متنوع يُرضي كل الأذواق العربية.

وأكد الأستاذ سالم الهندي أن انضمام أحمد سعد يُعد إضافة قوية لكوكبة فناني روتانا، مشيرًا إلى أن الشركة ستوفر للفنان المصري كل الدعم اللازم لتقديم أعمال متميزة تليق بجمهوره العريض، وقال الهندي: "الفنان احمد سعد هو اليوم في بيته الروتاني وسيحظى بكل الدعم والاهتمام الذي يتمناه اي فنان ، وانا عدا كوني محبا ومتابعا لما يقدمه، أثق ان اتفاقنا سيصب في مصلحة الطرفين ويعزز من مكانة ونجومية سعد عند جمهوره". وأضاف :"راعينا في المرحلة الحالية لتواجد روتانا القوي في السوق المصري ان نرضي كل الأذواق على مختلف الفئات ولدينا يقين ويقين ودراية ان أحمد سعد ناجح في كل ما يقدمه من ألوان وستتوالى المفاجات التي تسعد الجميع وتبقي روتانا والفنان في المقدمة".

وبدوره علق سعد :" أنا بحب روتانا اوي، وبحترم الصداقة اللي بتجمعني مع ابوفواز لذلك عندما تواصل من فترة معي الاخ أسامة رشدي في روتانا وعرض علي مسألة التعاقد تدارسنا الامر، واكتمل الاتفاق بالتقائي مع حبيبي سالم وتوقيع العقد. وأعد جمهوري بكل ما يرضيه"

