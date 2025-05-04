ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، منشور عبر حسابها الرسمي، كشفت فيه رسميا عن علاقتها بالممثل الشهير برادلي كوبر.

ونشرت جيجي مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين، ظهر في إحدى الصور قبلة حميمة جمعتها بالممثل العالمي الذي يكبرها بـ 20 عاما.

وأرفقت جيجي الصور بتعليق عبرت فيه عن امتنانها من حياتها وحبها للأشخاص الموجودين معها منهم كوبر، وقالت: "أشعرُ بِحظٍّ كبيرٍ لبلوغي الثلاثين!". وأضافت "أشعرُ بِحظٍّ كبيرٍ لكلِّ ما مررتُ به من نجاحٍ وفشل - لكلِّ الدروس التي تعلمتها والهبات التي قدّمت لي".

وتابعت: "أنا محظوظةٌ جدًا لكوني أمًّا، وصديقةً، وشريكةً، وأختًا، وابنةً، وزميلةً لبعضٍ من أروعِ البشر!".

كانت هذه تفاصيل خبر جيجي حديد تعبر عن حبها لـ برادلي كوبر.. وقبلة رومانسية تحدث ضجة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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