جيجي حديد تعلن رسميًا علاقتها ببرادلي كوبر.. صورة حميمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة طويلة من الشائعات والتكهنات، أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، رسميًا عن علاقتها بالنجم الهوليوودي برادلي كوبر، الذي يكبرها بعشرين عامًا، وذلك من خلال صورة حميمة نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”.

قبلة تؤكد العلاقة في عيد الثلاثين

وفي احتفالها بعيد ميلادها الثلاثين، شاركت جيجي مجموعة من الصور توثّق لحظات مميّزة من الاحتفال، كان من بينها صورة قبلة جمعتها ببرادلي كوبر، لتضع بذلك حدًا للشائعات التي لاحقتهما منذ أشهر. وكتبت في تعليقها:

“أشعر بحظ كبير لبلوغي الثلاثين! أشكر كل النجاحات والإخفاقات، وكل الدروس والهبات التي مررت بها”، مضيفة:

“أنا محظوظة جدًا لكوني أمًا، وصديقة، وشريكة، وأختًا، وابنة، وزميلة لبعض من أروع البشر!”.

بداية العلاقة وتطورها

يعود أول ظهور علني لجيجي حديد وبرادلي كوبر كزوجين محتملين إلى أكتوبر 2023، حين شوهدا يتناولان العشاء معًا في مطعم “فيا كاروتا” الشهير في منطقة ويست فيليدج بنيويورك. ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف عدسات المصورين عن التقاط صور لهما في مناسبات متعددة داخل المدينة، ما أثار تكهنات حول وجود علاقة جدية.

وفي تصريحات صحفية سابقة خلال شهر مارس الماضي، أشادت جيجي حديد بشريكها كوبر، واصفة إياه بـ”الناضج والواضح”، وأشارت إلى أنهما يتشاركان في الرؤية تجاه المستقبل، مضيفة: “هو يعرف تمامًا ما يريد… وأنا أيضًا”.

بهذا الإعلان، تصبح علاقة جيجي حديد وبرادلي كوبر رسمية أمام الجمهور ووسائل الإعلام، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهور النجمين ومتابعيهما حول العالم.