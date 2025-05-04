خالد الصاوي يحسم الجدل حول اعتزاله: “الفن خد حياتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد على هامش فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما لمناقشة فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، تحدّث الفنان خالد الصاوي بصراحة عن حالته الصحية وموقفه من فكرة اعتزال الفن بعد الأزمات التي مرّ بها مؤخرًا.

خالد الصاوي: الفن أخذ حياتي وأنا مدين له

قال الصاوي خلال اللقاء: “الفن خد حياتي، ودي حاجة بسيطة أقدمها له لأني استمتعت… واللي عاوز يقتلني يمنعني من الفن”.

وأضاف موضحًا حالته الصحية: “سبب تعبي هو وجود انزلاق غضروفي ثلاثي، لكن قريبًا إن شاء الله هظهر بشكل أفضل”.

رفض السيناريو مرتين بسبب محتواه النفسي

وكشف خالد الصاوي عن كواليس مشاركته في فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، مشيرًا إلى أنه اعتذر مرتين عن السيناريو قبل أن يوافق في النهاية، وقال: “كنت خايف من التعب النفسي، لأن الفيلم يناقش حياة كبار السن، الوحدة، والمرض، ودي حاجات أنا مريت بيها، فكان صعب عليّ نفسيًا”.

حضور رمضاني بارز وأعمال مستمرة

وشهد موسم رمضان الماضي مشاركة الصاوي في عدة أعمال فنية، منها مسلسل “المداح 5″، بطولة حمادة هلال، غادة عادل، ودارين حداد، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

كما ظهر كضيف شرف في مسلسل “سيد الناس” مع الفنان عمرو سعد، من تأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي، إلى جانب مشاركته في مسلسل “إش إش” من بطولة مي عمر وماجد المصري، وإخراج محمد سامي.

“سيكو سيكو”.. فيلمه الحالي في دور العرض

ويُعرض حاليًا للفنان خالد الصاوي فيلم “سيكو سيكو”، من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، ديانا هشام، وتارا عماد، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ويضم مجموعة من النجوم الشباب في إطار كوميدي اجتماعي.

بهذا التصريح الصادق، يؤكد خالد الصاوي تمسكه بالفن كجزء لا يتجزأ من حياته رغم التحديات الصحية، مضيفًا فصلًا جديدًا من الإصرار والعطاء في مسيرته الفنية.