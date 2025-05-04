انتصار تُكرَّم بجائزة الإبداع الفني.. مسيرة حافلة وتألق مستمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة انتصار عن سعادتها بالتكريم الذي نالته من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ73، حيث حصلت على جائزة الإبداع الفني تكريمًا لمسيرتها الفنية الحافلة وأعمالها المتميزة في السنوات الأخيرة.

انتصار تحتفل بجائزة الإبداع الفني

شاركت انتصار متابعيها لحظة تكريمها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة من حفل التكريم، وعلّقت قائلة: “اش اش 80 باكو 2025 مبروك لكل الزملاء المبدعين المكرمين، شكرا خاصًا للمركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ73، ومزيد من التألق والتقدم والفن والحب. تحية كبيرة لكل صناع السينما في مصر والوطن العربي، وأعتز وافتخر كمصرية أنني أنتمي إلى هذه المهنة المؤثرة الجميلة، صانعة العقول والوجدان.”

نشاط فني مكثّف في السينما والدراما

تعيش انتصار حاليًا حالة من النشاط الفني، إذ تشارك في عملين بارزين: الأول سينمائي من خلال فيلم “صقر وكناريا”، إلى جانب النجم محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، ويارا السكري، والعمل من تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله.

أما على صعيد الدراما، فتشارك في مسلسل “زمالك بولاق”، والذي بدأت تصويره مطلع العام الجاري، وتؤدي فيه دور سيدة من حي بولاق، متزوجة من الفنان باسم سمرة، ولديها ابن يؤدي دوره الممثل الصاعد سيد أسامة “ميكا”.

تدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدي، ويجمع باسم سمرة بالفنان خالد الصاوي في مواجهات عائلية مشوقة.

4 مشاركات رمضانية في موسم 2025

وشهد موسم رمضان 2025 حضورًا مكثفًا لانتصار من خلال 4 أعمال درامية، أبرزها:

“إش إش” بطولة مي عمر، حيث جسدت دور والدتها التي علّمتها الرقص.

بطولة مي عمر، حيث جسدت دور والدتها التي علّمتها الرقص. “قهوة المحطة” : أدت فيه شخصية سيدة صعيدية تمر بتحديات مع زوجها الذي يجسده بيومي فؤاد.

: أدت فيه شخصية سيدة صعيدية تمر بتحديات مع زوجها الذي يجسده بيومي فؤاد. “80 باكو” : حيث لعبت دور صاحبة صالون تجميل تقليدي، إلى جانب النجمة هدى المفتي.

: حيث لعبت دور صاحبة صالون تجميل تقليدي، إلى جانب النجمة هدى المفتي. “أشغال شقة جدًا”: ظهرت فيه كضيفة شرف إلى جانب هشام ماجد وأسماء جلال.

بهذا التكريم المستحق، تُواصل انتصار ترسيخ مكانتها كواحدة من الفنانات صاحبات الحضور اللافت في الساحة الفنية المصرية والعربية.