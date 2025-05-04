تكريم كندة علوش في مهرجان أسوان.. وعمرو يوسف يعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان عمرو يوسف متابعيه لحظة مميزة من حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي أُقيم مساء الجمعة، حيث حرص على تهنئة زوجته الفنانة السورية كندة علوش بعد تكريمها الرسمي في افتتاح المهرجان.

رسالة عمرو يوسف لزوجته بعد التكريم

نشر عمرو يوسف صورة لكندة علوش على حسابه الرسمي عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، أثناء لحظة تكريمها على المسرح، وأرفقها برسالة قصيرة جاء فيها: “مبروك حبيبتي التكريم المهم.. تستاهلي كل النجاح والخير”، في لفتة تعبّر عن دعمه وفخره بمسيرتها الفنية.

تكريم نسائي مميز في افتتاح مهرجان أسوان

شهد حفل الافتتاح تكريم ثلاث شخصيات بارزة في مجال الفن والسينما، وهن: الفنانة كندة علوش، الفنانة الكبيرة لبلبة، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه، وذلك في إطار احتفاء المهرجان بمساهمات النساء في صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتشهد الدورة التاسعة من المهرجان مشاركة 61 فيلمًا، من بينها 30 فيلمًا تمثل 32 دولة في المسابقتين الطويلة والقصيرة. كما يضم البرنامج 6 أفلام بريطانية بالتعاون مع مهرجان “لندن بريز”، إضافة إلى 25 فيلمًا مصريًا في مسابقتي “أفلام الجنوب” و”أفلام ذات أثر”، وأفلام ورش العمل وسينما الأطفال المخصصة لطلبة مدارس أسوان.

فيلم “درويش”.. أحدث أعمال عمرو يوسف

على الصعيد الفني، يستعد عمرو يوسف لعرض أحدث أفلامه “درويش”، والمقرر طرحه يوم 16 يوليو المقبل. وتدور أحداث الفيلم في أربعينيات القرن الماضي، حول رجل محتال يتمتع بكاريزما خاصة، تنقلب حياته رأسًا على عقب حين يتحول بالصدفة إلى بطل شعبي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو يوسف، كل من دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، وآخرون، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.