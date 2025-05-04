محمد عبده يتألق في “دار الأوبرا المصرية”: حفل كامل العدد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا فنان العرب محمد عبده، مساء الجمعة 2 مايو، حفلًا غنائيًا استثنائيًا على مسرح دار الأوبرا المصرية، في حضور جماهيري حاشد، وتحت رعاية مجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات، التي نظّمت الحدث وسط إقبال كبير رفع لافتة “كامل العدد”، تأكيدًا على الشعبية الطاغية للفنان الكبير.

سالم الهندي وحميد الشاعري ضمن الحضور

شهد الحفل حضور الأستاذ سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا، إلى جانب المدير التنفيذي للشؤون الفنية في القاهرة أسامة رشدي. كما حضر عدد من الشخصيات الفنية والعامة، من بينهم الفنان حميد الشاعري والمطربة شذى، في ليلة وصفت بأنها واحدة من أقوى الأمسيات الطربية التي احتضنتها دار الأوبرا هذا العام.

أمسية طربية بعنوان “ليلة الموسيقار طلال”

حملت الأمسية عنوان “ليلة الموسيقار طلال”، في تكريم للموسيقى العربية الراقية، وأعاد محمد عبده خلالها إلى الأذهان روائع الزمن الجميل، حيث شاركه الجمهور الغناء وتفاعلوا مع كل مقطوعة بصوته الدافئ وأدائه المتقن.

13 عملًا جديدًا بمرافقة أوركسترا احترافية

قدّم محمد عبده باقة من أشهر أغانيه التي ارتبطت بذاكرة الجمهور، متنقّلًا بين الكلاسيكيات والأعمال الحديثة، كما قدّم مجموعة من الأعمال الجديدة من ألحان الموسيقار طلال، بلغ عددها 13 أغنية، رافقته فيها فرقة موسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد والموزع الموسيقي وليد فايد، ما أضفى على الحفل طابعًا موسيقيًا راقيًا واستثنائيًا.

ألبوم ناجح بالتعاون مع طلال

يُذكر أن محمد عبده كان قد طرح في نوفمبر الماضي ألبومًا غنائيًا جديدًا من إنتاج شركة روتانا، ضم 7 أغنيات من ألحان الموسيقار طلال، ولاقى الألبوم صدى واسعًا ونجاحًا كبيرًا بين جمهوره في مختلف أنحاء العالم العربي.