أحمد حاتم: أبحث عن حب العمر.. والاستقرار العاطفي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ الفنان أحمد حاتم ضيفًا على برنامج “عندي سؤال” من تقديم الإعلامي اللبناني محمد قيس، في لقاء حمل الكثير من الصراحة حول تفاصيل حياته الشخصية والمهنية، لا سيّما ما يتعلّق بالحب والزواج والعلاقة الاستثنائية مع نجله.

الزواج.. بين الرغبة والخوف

تحدث أحمد حاتم خلال اللقاء عن رؤيته لتجربة الزواج، واصفًا إياها بالتحدّي الكبير في حياته، حيث قال: “أنا شخص ملول وبحس الجواز صعب بالنسبة ليا، لكن على الصعيد الآخر أنا عايزه جدًا وبسعى له، لأني صعب أعيش لوحدي. الحياة من غير شريكة صعبة، وبحس إني محتاج وجود ست في حياتي طول الوقت. بس اللي ناقصني هو إني أبقى راضي وأسكت وأخرس… ده الاستقرار العاطفي اللي بدوّر عليه”.

وعن سبب تردده في اتخاذ خطوة الزواج مجددًا، أوضح أنه لا يزال ينتظر حب العمر، خوفًا من تكرار تجربة الانفصال، وأضاف: “عندي هاجس إني أخلف تاني والجوازة ما تنجحش. إنك تبني علاقة يومية مع ابنك وإنت مش عايش معاه، ده شيء صعب ومرهق. فهل أقدر أكرّر ده من غير ما أتحمّل مسؤوليات جديدة تاخدني من شغلي وحياتي؟”.

العلاقة الاستثنائية مع نجله عزيز

كشف أحمد حاتم عن علاقته القوية بنجله “عزيز”، مؤكدًا أنه يمثل له كل شيء، قائلاً: “عزيز هو العلاقة الوحيدة في حياتي اللي بعمل فيها كل حاجة غصب عني وأنا مبسوط. بحس بالراحة وهو حوالي، وبنفّذ له طلباته من غير ما أحس بأي عبء أو مسؤولية”.

في انتظار “دور العمر”

أما عن مشاريعه الفنية، فأشار حاتم إلى أنه لا يزال ينتظر الدور الذي سيشكّل محطة فارقة في مسيرته الفنية، قائلاً: “لسه مستني الدور اللي هيطلق عليه لقب دور العمر”.

آخر أعماله الرمضانية

يُذكر أن أحمد حاتم شارك في موسم دراما رمضان 2025 كضيف شرف من خلال مسلسل “إخواتي”، حيث ظهر في الحلقات الأولى من العمل.

المسلسل من بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، چيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، نبيل عيسى، وأحمد الأزعر، مع ظهور خاص للفنان محمد ممدوح.

العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير.