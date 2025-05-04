الأمير هاري يدعو للمصالحة بعد خسارته قضية الحماية.. وقصر باكنغهام يرد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ الأمير هاري، دوق ساسكس، في حوار جديد مع شبكة BBC News يوم الجمعة 2 مايو، تحدّث فيه عن رغبته في المصالحة مع عائلته الملكية، وذلك بعد أيام قليلة من خسارته استئنافًا قضائيًا بشأن استعادة تأمينه الأمني أثناء تواجده في المملكة المتحدة برفقة عائلته.

قصر باكنغهام يرد على تصريحات الأمير هاري

جاء أول رد رسمي من قصر باكنغهام بعد المقابلة مباشرة، إذ أصدر بيانًا مقتضبًا ردّ فيه على تصريحات الأمير هاري التي عبّر فيها عن أمله بأن يتدخّل والده الملك تشارلز شخصيًا لمعالجة الموقف.

وقال متحدث باسم القصر: “لقد درست المحاكم جميع هذه القضايا مراراً وتكراراً بدقة، وتوصلت إلى نفس النتيجة في كل مرة”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الملك لا يملك سلطة التدخل في قرارات التأمين الخاصة.

بيان الأمير هاري بعد خسارته القضية

وفي أعقاب الحكم القضائي الصادر في الثاني من مايو، نشر الأمير هاري بيانًا عبر موقعه الرسمي sussex.com، وجه خلاله الشكر لفريقه القانوني وقضاة محكمة الاستئناف، مؤكدًا أن هدفه من الاستئناف لم يكن سوى ضمان سلامة زوجته وأطفاله أثناء زياراتهم للمملكة المتحدة.

وقال هاري في بيانه: “لم تكن هذه العملية سوى ضمان سلامتي وسلامة عائلتي المباشرة أثناء وجودنا في المملكة المتحدة، حتى نتمكن من زيارة وطني بأمان، وبنفس مستوى الأمن الذي تراه الحكومات الأخرى ضروريًا لحمايتنا”.

كما أشار إلى أن العائلة المالكة تُعد طرفًا أساسيًا في اللجنة التنفيذية الملكية وكبار الشخصيات (RAVEC) المسؤولة عن قرارات الحماية، مشيرًا إلى أنه علم بأسماء جميع الأعضاء المشاركين في اتخاذ القرار، والذين تقاعد العديد منهم مباشرة بعد أداء دورهم.

وفي ختام بيانه، شدد الأمير هاري على حبه للمملكة المتحدة، مؤكدًا التزامه المستمر بالحياة العامة والخدمة المجتمعية، رغم التحديات القانونية والعائلية التي واجهها خلال السنوات الأخيرة.