أفلام الزعيم عادل إمام بنسخة معاصرة.. و”عصابة حمادة وتوتو” البداية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الزعيم عادل إمام يتصدر اهتمام الجمهور ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابع الملايين أخباره الفنية والصحية باهتمام بالغ. واليوم، يعود اسم “الزعيم” إلى الواجهة من جديد، عبر إعادة تقديم عدد من أبرز أفلامه في نسخ معاصرة تناسب الجمهور الحالي، أولها فيلم “عصابة حمادة وتوتو”.

“عصابة حمادة وتوتو”.. بنكهة جديدة

كشف المنتج ريمون رمسيس عن إعادة إحياء فيلم “عصابة حمادة وتوتو”، الذي عُرض لأول مرة عام 1982، من بطولة عادل إمام ولبلبة، وذلك من خلال إنتاج جزء ثانٍ بأبطال جدد وقصة مختلفة.

وصرّح رمسيس أن النسخة الجديدة ستتناول قصة جديدة مستوحاة من روح الفيلم الأصلي، حول عصابة ترتكب جرائم مشابهة لتلك التي نفذها حمادة وتوتو، مع احتمالية مشاركة الفنانة لبلبة في هذا المشروع.

يُذكر أن الفيلم الأصلي من تأليف أحمد صالح وإخراج محمد عبد العزيز، وتدور أحداثه حول “حمادة”، الذي يُطرد من عمله ظلماً، فيقرر مع زوجته “توتو” الاتجاه إلى السرقة لتأمين احتياجاتهم، فيتحوّلان إلى عصابة تنفذ عمليات سرقة متقنة، قبل أن يصبحا من أصحاب النفوذ والمال.

“شمس الزناتي”.. مشروع قائم رغم الشائعات

وفي السياق ذاته، أكد ريمون رمسيس أن مشروع إعادة تقديم فيلم “شمس الزناتي” لا يزال قائمًا، نافيًا صحة الشائعات التي تحدّثت عن إلغائه نهائيًا.

وأوضح أن التحضيرات ما زالت جارية لاستكمال تصميم الديكورات والأزياء وتنسيق مواعيد التصوير، ومن المقرر استئناف التصوير في شهر يونيو المقبل.

وأشار إلى أن التصوير كان قد انطلق بالفعل، وتم الانتهاء من جزء من مشاهد الفيلم، مؤكدًا أن طبيعة العمل تتطلب وقتًا طويلًا نظرًا لضخامة الإنتاج وتعدد مواقع التصوير ونجوم العمل.

الفيلم الجديد يستند إلى الخط الدرامي للفيلم الأصلي، لكنه يعود بالزمن إلى الوراء 15 عامًا، ليستعرض كيف تكوّنت “شلة الزناتي”، حيث يلعب دور البطولة الفنان محمد عادل إمام. ويشارك في العمل كل من أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، وهو من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

نسخة جديدة من “البحث عن فضيحة”

كما يجري التحضير لإنتاج نسخة معاصرة من فيلم “البحث عن فضيحة”، الذي قُدّم عام 1973 ببطولة عادل إمام، ميرفت أمين، وسمير صبري.

النسخة الجديدة ستكون بدعم من صندوق “Big Time” والهيئة العامة للترفيه، ويشارك في بطولتها هشام ماجد وهنا الزاهد، ومن إخراج رامي إمام. ولم يُحدد بعد موعد بدء التصوير.

رأي عادل إمام في إعادة تقديم أفلامه

وفي تصريحات سابقة، كشف المخرج رامي إمام عن موقف والده الزعيم عادل إمام من إعادة تقديم فيلم “البحث عن فضيحة”، مؤكدًا أنه لا يمانع الفكرة شرط أن تتم بطريقة تحترم السياق الأصلي.

وقال رامي: “الناس فاهمة غلط، والدي مش ضد إعادة تقديم الأعمال، لكن المهم هو طريقة التناول، وإن العمل الجديد يكون منسجم مع روح الفيلم الأصلي”.

وأضاف عن الفنانة هنا الزاهد: “كنت أول من قدّمها على الشاشة في مسلسل (مأمون وشركاه)، وقتها كانت صغيرة جداً، لكنها موهوبة جداً وجسدت الدور بشكل ممتاز”.

وهكذا، يبقى اسم “الزعيم” حاضرًا في وجدان الجمهور، سواء من خلال أرشيفه الخالد أو عبر تجديد أعماله بأسلوب يواكب العصر، دون أن يُمسّ جوهرها الفني أو التاريخي.