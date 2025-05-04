ليدي غاغا أغلقت شاطئ كوباكابانا في البرازيل بأكبر حفل موسيقي، لن تصدّقوا كم بلغ عدد الحضور

قدمت ليدي غاغا ليلة لن تنساها مساء أمس السبت،حيث أحيت حفلة موسيقية مجانية على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو بالبرازيل، إذ اجتذبت حشدًا كبيرًا يتجاوز عدده ٢.١ مليون من المعجبين. شهد الحدث إطلاق مبادرة Todo Mundo no Rio، وهي مبادرة أطلقتها Bonus Track وCorona لتسليط الضوء على الترفيه في المدينة.

عزز أداء غاغا المذهل، الذي تم بثه مباشرة في البرازيل على قناتي Multishow وTV Globo، مكانتها كأيقونة بوب عالمية أثناء الاحتفال بإصدار ألبومها السابع، Mayhem، والذي تم إصداره في السابع من آذار/مارس الفائت.

تحوّل الحفل الذي انطلق على شاطئ كوباكابانا إلى بحر من المعجبين، في إشارة إلى العروض التاريخية التي استضافها الموقع في الماضي.

وقد اجتذبت مادونا ١.٦ مليون لحضور حفلها الختامي في جولتها “Celebration” في مايو/أيار ٢٠٢٤، في حين اجتذبت فرقة رولينج ستونز ١.٥ مليون معجب في عام ٢٠٠٦، وفقًا لمجلة فارايتي.

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لقد كان عرض غاغا على قدر هذا الإرث، حيث صعدت على المسرح مرتدية مجموعة مبهرة من الأزياء، وغنت أغاني ناجحة مثل “Bad Romance” والأغاني الجديدة من Mayhem.

وانفجرت وسائل التواصل الاجتماعي بالإشادات، حيث شارك روّاد الانترنت بمقاطع من رقصات غاغا المفعمة بالطاقة والأغاني العاطفية.