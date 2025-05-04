شكرا لقرائتكم خبر عن ‏شعبي وبوب وجاز وتكنو.. تامر حسني في كواليس حفلته المقبلة Jukebox والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم تامر حسني، متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو من داخل كواليس حفلته المقبلة، المقرر لها يوم 23 مايو الجاري في أحد مولات التجمع الخامس، والتي يظهر فيها بشكل مختلف على غير العادة حيث إن الحفلة ستكون باختيار كامل من الجمهور الذي سيحدد شكل ونوع الموسيقي والأغاني التي ستتم في الحفلة.

وظهر النجم تامر حسني في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وهو بأشكال متنوعة حيث ارتدي ملابس مطربي الجاز والبوب والتكنو والشعبي، ليظهر التنوع الذي سيكون عليه في حفلته المقبلة، وكتب "من حلف كواليس حفل Jukebox وركزلي علي القفلة".

وتستقبل السينمات فيلم ريستارت بطولة النجم تامر حسنى وهنا الزاهد يوم 29 مايو المقبل، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويعد الفيلم أحد أبرز الأفلام المنتظر طرحها فى دور العرض، ويشارك فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى أحداثه وعلى رأسهم ميدو لاعب الكرة والفنانة رانيا منصور والفنانة شيماء سيف، بالإضافة إلى الفنانة إلهام شاهين.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى وهنا الزاهد، كلٌّ من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.



بوست تامر حسني



تحضيرات تامر حسني



النجم تامر



تامر حسني في كواليس حفلته



تامر حسني ف الكواليس



النجم تامر حسني



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