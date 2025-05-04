شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي والد سلمي أبو ضيف في فيلم "ليه تعيشها لوحدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أمس ضمن فعاليات المركز الكاثوليكي المصري للسينما، فيلم "ليه تعيشها لوحدك" من بطولة الفنان خالد الصاوي وشريف منير، ليجسد الصاوي شخصية والد الفنانة سلمي أبو ضيف في أحداث الفيلم.

وتدور قصة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

"ليه تعيشها لوحدك" بطولة الفنان خالد الصاوي، الفنان شريف منير، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

تشكلت لجنة تحكيم الدورة 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من: الفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة هبه عبدالغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

ويشارك في المهرجان هذا العام 6 أفلام تم اختيارها وفقًا للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 44 فيلمًا قد عُرضت تجاريًا هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهى "ليه تعيشها لوحدك" للمخرج حسام الجوهري، "رحلة 404" للمخرج هاني خليفة السيد، "الهوى سلطان" للمخرجة هبه يسري، "رفعت عيني إلى السماء" للمخرجان ندى رياض وأيمن الأمير، "الفستان الأبيض" للمخرجة ﭼيلان عوف، "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للمخرج خالد منصور.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية فى مصر، التى تقام سنويًا، بشكل منتظم.