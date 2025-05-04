شكرا لقرائتكم خبر عن كرمها الرئيس السادات فى عيد الفن.. ذكرى ميلاد زينات صدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد الفنانة زينات صدقى، فهى مواليد 4 مايو 1913 تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتى قدمن الكوميديا في السينما المصرية على مدار مشوارها الحافل بالعديد من الأعمال البارزة من كبار النجوم، مثل إسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ وفاتن حمامة وغيرهم من نجوم الزمن الجميل.

زينات صدقى وُلدت فى حى الجمرك بمدينة الإسكندرية ودرست التمثيل فى معهد أنصار التمثيل والخيال الذي تأسس من قبل الفنان زكى طليمات بالإسكندرية لكن والدها منعها من إكمال دراستها وقام بتزويجها، ولم يستمر الزواج لأكثر من عام وحدث الانفصال.

عملت زينات صدقى مع أكبر نجوم هذه الفترة منهم يوسف وهبى وإسماعيل ياسين وشادية وعبد الحليم حافظ وأنور وجدى وغيرها، وتجاوزت حصيلة الأفلام التى شاركت فيها 400 فيلم ، كرمها الرئيس الراحل أنور السادات فى عيد الفن عام 1976.

بدأت حياتها الفنية كمغنية في بعض الفرق الفنية حتى شاهدها الفنان نجيب الريحانى وعرض عليها دورا في مسرحية له، وأطلق عليها اسم زينات، حيث سميت باسم صديقتها المقربة "خيرية صدقي".

عاشت زينات صدقى بعد ذلك ظروف قاسية حتى اللحظات الأخيرة من حياتها، بعد أن أصيبت بماء على الرئة، وقبل وفاتها لم تقدم أي عمل طوال 6 أعوام إلا فيلما واحدا هو حكاية بنت اسمها محمود عام 1975، وتوفيت في 2 مارس 1978 في القاهرة.