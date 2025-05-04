شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى ضيف شرف فيلم "المشروع إكس" مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم ماجد الكدوانى في فيلم المشروع إكس كضيف شرف ضمن أحداث العمل، المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 21 مايو الجارى، من تأليف وإخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجى بلس للمنتج تامر مرسى، ويعد الفيلم أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX.

فيلم "المشروع x" من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث يتم تصويره فى أكثر من دول ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية نظرًا لطبيعة أحداثه التي تعتمد على التنقل بين مختلف الدول، ومن المقرر طرحه في دور العرض خلال شهر مايو الجارى.



ماجد الكدوانى

فيلم "المشروع x" من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، عصام السقا ، ويجسد كريم عبد العزيز خلال الأحداث ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوروبية، ويواجه العديد من التحديات خلال رحلته لمطاردة هذه العصابة.

الفيلم يسجل تعاونًا جديدًا بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما استطاعا تحقيق النجاح معاً في الدراما والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما تعاونا في 3 مسلسلات هي: مسلسل "الاختيار" الجزء الأول والثاني، و"الحشاشين" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2024.