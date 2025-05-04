انتصار عن تكريمها في مهرجان المركز الكاثوليكي: تحية لصناع السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 11:57 صباحاً - عبرت الفنانة انتصار عن سعادتها بجائزة الإبداع الفني الذي حظبت به من قِبَل مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 73، تكريماً لمسيرتها الفنية وأعمالها المتميزة في السنوات الأخيرة.

تكريم انتصار في مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

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أعمال فنية منتظرة لـ انتصار

أعمال درامية سابقة

حرصتعلى مشاركة محبيها تلك اللحظة السعيدة، إذ نشرت صورة لها من تكريمها بالمهرجان، وعلقت بالقول: "اش اش 80 باكو 2025 مبروك لكل الزملاء المبدعين المكرمين شكرا خاص الي المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته ال 73 و مزيد من التألق و التقدم و الفن و الحب.و تحيه كبيره لكل صناع السينما في مصر و الوطن العربي و إني اعتز وافتخر ك مصريه أنني انتمي الي هذه المهنه الموثره الجميله صانعه العقول و الوجدان".على جانبٍ آخر، تعيش النجمة انتصار حالة من النشاط الفني إذ تتواجد في عملين فنيين الأول سينمائياً من خلال مشاركتها في فيلم "صقر وكناريا" بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، ويارا السكري، والعمل تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله، والثاني درامياً من خلال مسلسل "زمالك بولاق" الذي قد بدأت تصويره مطلع العام الجاري، حيث تظهر بدور سيدة تعيش في حي بولاق، لديها ابن والذي يُجسد دوره الممثل الصاعد سيد أسامة "ميكا"، ومتزوجة من الفنان باسم سمرة، والذي سيجمعه العديد من المواقف بأخيه غير الشقيق والذي يجسده الفنان خالد الصاوي، حيث تدور الأحداث في إطار لايت كوميدي.يُذكر أنشاركت في موسم مسلسلات رمضان 2025، بـ 4 أعمال دفعة واحدة، وهي: "إش إش" بطولة مي عمر، وتلعبخلال أحداثه شخصية والدة مي عمر وهي التي علّمتها الرقص، العمل الثاني الذي شاركت فيههو مسلسل "قهوة المحطة"، وتجسد فيه شخصية سيدة صعيدية ومتزوجة من بيومي فؤاد وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات ويسعيان للتغلب عليها.

كما شاركت في مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي وجسدت به شخصية سيدة تمتلك صالون تجميل على الطراز القديم، كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة جداً" مع هشام ماجد وأسماء جلال.

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