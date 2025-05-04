عليا بهات تستعد لحضور مهرجان كان السينمائي للمرة الأولى.. ما علاقة آيشواريا راي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 11:57 صباحاً - سيشهد مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الحالي في نسخته الـ 78، حضور نجمة بوليوود عليا بهات للمرة الأولى لها على مدار تاريخها المهني.

عليا بهات وآيشواريا راي في مهرجان كان 2025

https://www.instagram.com/p/DJL881Ftaji/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJL881Ftaji/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJL881Ftaji/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ستظهر عليا بهات لأول مرة في مهرجان كان السينمائي هذا العام كسفيرة لإحدى العلامات التجارية الشهيرة في مجال التجميل، منضمة بذلك للنجمة آيشواريا راي سفيرة العلامة التجارية أيضاً منذ فترة طويلة، والتي اعتادت الظهور كل عام في المهرجان.

وفي تصريحٍ لها عن ظهورها الأول في مهرجان كان، قالت عليا في بيان، عبر وكالة ANI: "هناك شيء مميز للغاية في التجارب الأولى، وأنا متحمسة للغاية لظهوري الأول في مهرجان كان هذا العام، وهو احتفالٌ أيقوني بالسينما والتعبير عن الذات. إنه لشرف كبير أن أمثل لوريال باريس في المهرجان الذي يحمل شعار هذا العام "الأضواء والجمال والحركة".

تحدثت عليا بهات عن معنى الجمال بالنسبة لها، حيث تعتقد النجمة أن الجمال يرمز إلى التفرد الذي لا حدود له، قائلة: "بالنسبة لي، الجمال هو الاحتفاء بالتفرد والثقة وتقدير الذات. إنه لا حدود له، إنه فريد. أنا فخورة بدعم علامة تجارية تحتفي برحلة كل امرأة وتمكّنها من التألق بذاتها".

https://www.instagram.com/p/Csau5TBtYgi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Csau5TBtYgi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Csau5TBtYgi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ومن سفراء العلامة التجارية، ستنضم إلى نجمتيْ بوليوود: إيفا لونغوريا، فيولا ديفيس، جين فوندا، آغا نعومي كينغ، آندي ماكدويل، سيمون آشلي، إيل فانينغ، بيبي فيو، وإيسولت.

عليا بهات على جبهة العمل

https://www.instagram.com/p/DAtDTcwM1YZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAtDTcwM1YZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAtDTcwM1YZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ستظهر عليا بهات في فيلم Alpha، بمشاركة شارفاري، كما تعاونت مع المخرج الشهير سانجاي ليلا بهنسالي في فيلم Love & War، الذي يشاركها فيه البطولة زوجها رانبير كابور وفيكي كوشال، ومن المتوقع عرض الفيلم على شاشات السينما في 20 مارس 2026.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».