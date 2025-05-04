عمرو يوسف يحتفل بتكريم كندة علوش في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 11:57 صباحاً - هنأ الفنان عمرو يوسف زوجته الفنانة كندة علوش بعد تكريمها خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي أقيم مساء الجمعة.

عمرو يوسف يشارك كندة علوش لحظتها السعيدة

سكرين شوت من استوري عمرو يوسف بحسابه على انستغرام

مهرجان أسوان لأفلام المرأة

نشر "" صورة لزوجته كندة علوش لحظة تكريمها على مسرح حفل الافتتاح، على "ستوري" التابع لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب عليها قائلاً: "مبروك حبيبتي التكريم المهم تستاهلي كل النجاح والخير".وبجانب الفنانة السورية، شهد حفل افتتاح الدورة التاسعةتكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه.

يُذكر أن الدورة الجديدة يشارك بها 61 فيلماً، من بينها 30 فيلماً يمثلون نحو 32 دولة في المسابقتين الطويلة والقصيرة، و6 أفلام بريطانية في برنامج خاص باكتشاف صانعات وصنّاع السينما الجدد، بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة. وذلك إلى جانب 25 فيلماً من مصر في مسابقتي أفلام الجنوب وأفلام ذات أثر، وأفلام مسابقة الورش التي يتنافس عليها صانعات وصنّاع الأفلام من شباب المتدربين بورش المهرجان، وكذلك أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.

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عمرو يوسف ينتظر عرض فيلم درويش

على جانبٍ آخر، ينتظر الفنانطرح فيلم الجديد "درويش" المنتظر عرضه يوم 16 يوليو المقبل، وتعود أحداث الفيلم للوراء ولا سيما في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذي شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات والمخاطر، ثم يتحول عن طريق الصدفة إلى بطل شعبي، وتنقلب بعدها حياته رأساً على عقب، ويجد نفسه عالقاً في متاهة من المخاطر، الخداع، والحب.

ويضم العمل كوكبة من النجوم على رأسهم دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب وآخرين والعمل من تأليف وسام صبري ومن إخراج وليد الحلفاوي.

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