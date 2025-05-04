مريم رعد تطلق أغنيتها الجديدة "أعجوبة"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة العراقية مريم رعد، أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "أعجوبة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



واغنية "أعجوبة" من كلمات علي رياضى و الحان وتوزيع وماستر خالد جي اوڤر، وهندسة الصوت بكر الهاشمي، واخراج محمد صالح شحاتة, وتقول كلمات الأغنية:

أسلوبه اعجوبه

وبحلاه مفتـون

وعيونه مزيونه

مدري من يالون

تحفه هالبشر تحفه

عاجز اني عن وصفه

عنده أشياء مختلفه

عكس هالكون

من حبني اذهلني

بالغرام وياه

اعلنها وبشدة

مكدر اتخـطاه

شفت الدنيا من شفته

وكلبي اتغيرت دكته

من الالف أدمنته

لحد الياء

كُتله من الجمال عابر الاحتمال

ويضل السؤال ؟

ليش يمه اضعف ؟

احلى صدفه جان

عندي بهالزمان

حضنه بي امان

صعبه يتوصف...