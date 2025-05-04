هند صبري توثّق أبرز لحظات أبريل.. تكريم خاص ورسائل مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة هند صبري جمهورها ملخصًا بصريًا للأحداث التي مرّت بها خلال شهر أبريل الماضي، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابيها على “إنستغرام” و”فيسبوك”، تضمنت محطات بارزة تنوّعت بين الشخصية والمهنية، وأرفقتها بتعليق طريف قالت فيه: “ملخص مرئي لشهر بدا وكأنه عام كامل.. أخيرًا خلصت يا أبريل”.

تكريم هند صبري في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

ضمن أبرز محطات أبريل بالنسبة للفنانة التونسية، جاء تكريمها في الدورة الثامنة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي انطلقت فعالياته في 27 أبريل في لبنان. حيث مُنحت جائزة الإنجاز الفني، تكريمًا لمسيرتها الفنية المتميزة، وجهودها الداعمة لقضايا المرأة من خلال السينما.

وخلال كلمتها في حفل التكريم، قالت هند صبري في بيان صحفي: “الوقوف على هذا المسرح اليوم ليس لحظة عادية بالنسبة لي. أنا آتية من قرطاج، أرض عليسة التي بدأت رحلتها من هنا، من صور. نحن بنات البحر، بنات الحكاية التي كُتبت بالمركب والإرادة. بالنسبة لي، السينما هي هذا المركب.. وسيلة نعبر بها من الألم إلى الحلم، ومن الصمت إلى الصوت”.

وأهدت هند صبري الجائزة لكل امرأة تحدّت الصعاب، مؤكدة: “كل امرأة تبحث عن حكايتها، تستحق أن تكون خلف الكاميرا كما هي أمامها. نحن لا نمثل فقط، بل نوثّق، نقاوم، نحلم، ونخلق مساحة نكون فيها على حقيقتنا”.

واختتمت كلمتها بتوجيه تحية مؤثرة إلى بيروت، قائلة: “هذه المدينة ستبقى، رغم كل شيء، مدينة الحلم المتجدد، مدينة الصمود والجمال الذي لا ينكسر”.

تعاون مرتقب بين هند صبري وأحمد حلمي

على الصعيد الفني، أعلنت هند صبري عن تعاون سينمائي مرتقب مع النجم أحمد حلمي، واصفة الفيلم بـ”المفاجأة”، حيث صرّحت: “متشوّقة جداً لتجربتي مع أحمد حلمي، خاصة أنه الوحيد اللي ما اشتغلتش معاه لحد الآن. اشتغلت مع كريم عبدالعزيز، أحمد عز، السقا، ومحمد هنيدي في الإذاعة، لكن الفيلم الجديد مع حلمي مختلف تمامًا… هو أغرب سيناريو قرأته في حياتي، وغير متوقّع بالمرة”.

يُذكر أن آخر أعمالها المعروضة مؤخرًا كان الموسم الثاني من مسلسل “البحث عن علا”، الذي شاركها بطولته النجم التونسي ظافر العابدين، من إخراج هادي الباجوري.