قصي خولي يعود لتقديم “من سيربح المليون؟”.. الموسم الجديد قيد التحضير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أُعلن رسميًا عن عودة برنامج المسابقات الشهير “من سيربح المليون؟” بموسم جديد، يقدّمه الفنان السوري قصي خولي، الذي سبق له تقديم الموسم السابق من البرنامج بنجاح لافت. وتُعد هذه التجربة استمرارًا لمسيرة البرنامج الجماهيري بنسخته العربية الحديثة، وسط توقعات بموسم أكثر تشويقًا وتفاعلًا.

وتم الترويج للموسم الجديد من خلال نشر مقطع دعائي عبر الحساب الرسمي لقناة دبي، بالإضافة إلى حساب الفنان قصي خولي على “إنستغرام”، حيث ظهر في الإعلان وهو يتفاعل مع المتسابقين في أجواء مليئة بالحماس والتوتر الإيجابي. ورافق المقطع تعليق تشويقي جاء فيه: “شارك الآن؛ لتكون أنت المليونير القادم.”

“القدر”.. آخر أعمال قصي خولي الدرامية

على الصعيد الفني، كان آخر ظهور درامي للفنان قصي خولي من خلال مسلسل “القدر” الذي عُرض في نهاية عام 2024، وشارك في بطولته إلى جانب رزان جمال، ديمة قندلفت، ميلاد يوسف، وسام حنا، وعدد كبير من النجوم، وامتد على مدار 45 حلقة درامية مشوّقة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والنقّاد.

وعن مشاركته في العمل، عبّر خولي عن تجربته عبر منشور نشره على حسابه الرسمي في فبراير الماضي، قال فيه:

“القدر لم يكن مجرد مسلسل، بل كان مرآة تعكس عمق الحياة، الحب، والاختيارات التي نصنعها. عملٌ أضاء زوايا خفية في الروح، وطرح أسئلة أكبر من القصة نفسها… النهايات ليست دائماً خسارات، بل بدايات متخفية لمن يملك الشجاعة ليقرأ ما بين السطور.”

وختم قصي خولي منشوره برسالة شكر لفريق العمل، واصفًا التجربة بأنها “رحلة استثنائية بكل تفاصيلها”، وذلك بعد انتهاء التصوير الذي استمر لما يقارب خمسة أشهر.

ومع تحضيرات الموسم الجديد من “من سيربح المليون؟”، يترقب جمهور قصي خولي ظهوره المرتقب، وسط آمال بأن يقدّم نسخة مميزة تضاهي نجاحاته الفنية في السنوات الأخيرة.