دراما رمضان 2026: أجزاء جديدة تُحسم مبكرًا.. والبعض خارج السباق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن الحديث عن موسم دراما رمضان 2026 لا يزال مبكرًا، فإن عجلة التحضيرات بدأت تدور داخل كواليس شركات الإنتاج وصناع الدراما، حيث يجري حالياً استقبال السيناريوهات الجديدة وتقييم تجارب المواسم الماضية، خصوصًا تلك التي شهدت عرض أجزاء متتالية من مسلسلات ناجحة.

وبعد مرور شهر واحد فقط على انتهاء موسم دراما رمضان 2025، بدأت تتضح ملامح موقف الأعمال ذات الأجزاء المتعددة، ليحسم صناعها قراراتهم مبكرًا بشأن الاستمرار أو التوقف. وبينما اكتفت أغلب المسلسلات بما قدمته، تقرّر تقديم جزء جديد من عمل واحد فقط في رمضان المقبل.

“المداح” مستمر في جزء سادس

تأكّد رسميًا أن مسلسل “المداح”، من بطولة حمادة هلال، سيعود بجزء سادس في رمضان 2026، بعد تراجع صناع العمل عن قرار سابق بالاكتفاء بالموسم الخامس. وكان الموسم المنصرم قد حمل نية الختام، إلا أن تفاعل الجمهور وتطور الحبكة دفعا الفريق إلى تمديد السلسلة لموسم إضافي.

“كامل العدد” يختتم بثلاثة مواسم

من جهة أخرى، حسم صناع مسلسل “كامل العدد”، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، قرارهم بعدم إنتاج جزء رابع، رغم النجاح الجماهيري الذي حققته المواسم الثلاثة السابقة. واعتبر القائمون على العمل أنهم قدموا كامل أفكارهم الدرامية، وأن الوقت قد حان لإغلاق هذه الصفحة على نجاح مكتمل.

“العتاولة” يكتفي بجزئين

كذلك الأمر ينطبق على مسلسل “العتاولة” الذي جمع أحمد السقا، طارق لطفي، زينة وباسم سمرة. إذ قرر صناع العمل عدم تقديم جزء ثالث، مكتفين بالموسمين الأول والثاني، بعد أن حقق العمل نسب مشاهدة مرتفعة خلال موسمي عرضه، وكان من أنجح المسلسلات بحسب إحصاءات المتابعة.

“أشغال شقة” متوقّف مؤقتًا

أما مسلسل “أشغال شقة”، من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، فلا توجد خطط مؤكدة لتقديم موسم ثالث. ومع أن النجاح رافق الموسمين الأول والثاني، إلا أن الفريق الإبداعي يدرس حاليًا ما إذا كانت هناك مادة كافية لتقديم موسم جديد. وأشار هشام ماجد في تصريحات إعلامية: “لو في حاجة نقدمها، أكيد نكمّل. والقرار النهائي يرجع للمؤلفين خالد وشيرين دياب.”

“النص”.. عودة مرتقبة قيد الدراسة

مسلسل “النص” من بطولة أحمد أمين، أثار الجدل بعد أن لمح صُنّاعه إلى تقديم جزء ثانٍ، حيث كُتب على شاشة النهاية في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول عبارة: “انتظرونا في النص الثاني”، كما نشرت قناة ON منشورًا قالت فيه: “النص راجع.. انتظروا الجزء الثاني.” ورغم هذه الإشارات، لم يصدر بعد قرار نهائي، ولا يزال المشروع قيد الدراسة.

ومع استمرار الحراك المبكر في كواليس الموسم المقبل، من المتوقع أن تحمل الشهور القادمة مزيدًا من المفاجآت على مستوى الأعمال الجديدة، وعودة النجوم، ومسار مسلسلات الأجزاء التي باتت جزءًا لا يتجزأ من خارطة دراما رمضان.