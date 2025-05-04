مفاجأة مدويّة عن وفاة إيناس النجار.. هذا ما كشفته شقيقتها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت سوار النجار، شقيقة الفنانة الراحلة إيناس النجار، حالة من الجدل والحزن بعد كشفها عن تفاصيل صادمة تتعلق بوفاة شقيقتها، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى خطأ طبي جسيم تعرّضت له الراحلة.

وكتبت سوار في منشور مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع “فيسبوك”، عبّرت فيه عن ألمها الشديد، قائلة:

“لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب الصبر منين، قلبي فيه نار على أختي وتوأم روحي، أغلى ما عندي في حياتي… كيف نعيش حتى نهار من غيرك؟”

وتابعت في منشورها الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين: “حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور كان سبب، من بداية اللي أعطاها مسكنات، واللي دخلها الرعاية، وضيعوها… وسأكشف أسمائهم قريبًا.”

وأكدت سوار النجار أنها ستعلن عن اسم الطبيب الذي أعطى المسكنات وأدى إلى تدهور حالة شقيقتها الصحية، بالإضافة إلى طبيب آخر أشرف على إدخالها العناية المركزة. كما ألمحت إلى وجود كواليس أخرى لم تُكشف بعد عن ظروف الوفاة.

وختمت كلماتها برسالة حزينة جاء فيها: “إحنا بنموت يا إيناس، أنا وماما ولانا، حياتنا وقفت وخلصت معاك، نار يا رب منعرفوش النوم لا ليل ولا نهار من غيرك، وحقك راح نأخذه.”

يُذكر أن الفنانة إيناس النجار رحلت عن عالمنا في ظروف لا تزال محط تساؤلات، وسط مطالبات من جمهورها ومحبّيها بالكشف عن حقيقة ما جرى، ومحاسبة المسؤولين في حال ثبوت الإهمال الطبي.