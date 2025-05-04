أصالة تتألق بين جمهورها في دوسلدورف: “ما كانت حفلة.. كانت وطن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت النجمة أصالة نصري حفلًا جماهيريًا ضخمًا في مدينة دوسلدورف الألمانية، في واحدة من أنجح محطاتها الغنائية لهذا العام، حيث غصّت القاعة بمحبيها من الجاليات العربية والجمهور الأوروبي الذي حضر من مختلف المدن للاحتفال بصوتها الفريد وأدائها الذي يمزج بين الإحساس والقوة.

وقدّمت أصالة خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة، وسط تفاعل منقطع النظير من الحضور الذي لم يتوقف عن التصفيق وترديد الكلمات معها. الإضاءة والصوت والتنظيم عكسوا أجواء احترافية أضفت على الحفل طابعًا عالميًا يليق باسم أصالة.

وعبّرت النجمة السورية عن مدى تأثرها بهذه الليلة الخاصة من خلال منشور على صفحاتها الرسمية، قالت فيه: “ما كانت حفلة.. كانت وطن، كانت فرح، كانت عهد من المحبة الخالصة. شكرًا حبايبي، شكرًا يا نور عيوني… كتير كتير كتير أسعدتوني، وأنا ما زلت تحت تأثير السعادة.”

وفي سياق متصل، أعلنت النجمة أصالة نصري عن اختيار اسم ألبومها الغنائي الجديد، والذي جاء بناءً على تصويت جمهورها، وفق ما صرّحت به في مقطع فيديو نُشر عبر صفحات شركة “روتانا” على مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت أصالة في الفيديو معبّرة عن سعادتها بتفاعل جمهورها، قائلة: “بناءً على تصويتكم، ومبسوطة كتير من اندفاعكم، واخترتوا عني وارتحت، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين كمان، وهيكون ألبومي اسمه “ضريبة البعد” بناءً على طلبكم.. شكرًا.”

يُذكر أن أغنية “ضريبة البعد”، التي تحمل عنوان الألبوم، من كلمات الشاعر أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي لأمين نبيل، ومن المنتظر أن تشكّل انطلاقة قوية لأصالة في موسمها الفني المقبل.