أحمد سعد ينضم إلى “روتانا”.. تعاون شامل ومفاجآت قادمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل مجموعة “روتانا” للصوتيات والمرئيات تعزيز حضورها الفني والموسيقي في الوطن العربي، وتحديدًا في السوق المصري، من خلال مفاجآت فنية واعدة تُسعد الجمهور من المحيط إلى الخليج، حسب ما أكّده الرئيس التنفيذي للمجموعة، الأستاذ سالم الهندي.

وفي خطوة استراتيجية جديدة، استقبل الهندي في مقر المجموعة بالقاهرة النجم المصري أحمد سعد، حيث عُقد اجتماع وُصف بالتفاؤلي والإيجابي، توجّه سعد بجملة من أغنيته الشهيرة قائلاً: “إيه اليوم الحلو ده؟ وإيه الناس الحلوة دي؟”، ليُعلن بعدها انضمامه رسميًا إلى عائلة “روتانا”.

وقد تم توقيع عقد تعاون شامل بين الطرفين، يشمل ثلاث ركائز أساسية: أولًا، انضمام أحمد سعد رسميًا إلى قائمة نجوم “روتانا”. ثانيًا، الاتفاق على إنتاج وتوزيع وتسويق الأعمال الغنائية الخاصة به. ثالثًا، التعاون في مجال تنظيم الحفلات الغنائية، حيث سيكون سعد أحد أبرز نجومها خلال الفترة المقبلة.

وعقب التوقيع، قال سالم الهندي: “أحمد سعد أصبح اليوم في بيته الروتاني، وسيحظى بكل الدعم الذي يستحقه. أنا شخصيًا من المتابعين لما يقدّمه، وأثق أن هذا التعاون سيُثمر عن نجاحات كبيرة تخدم الطرفين وتُرضي الجمهور العربي”.

وأضاف: “روتانا حريصة على التواجد القوي في مصر وتقديم محتوى فني متنوع يرضي مختلف الأذواق، ولدينا ثقة تامة بأن أحمد سعد فنان ناجح في كل ما يقدّمه من ألوان فنية”.

من جانبه، عبّر أحمد سعد عن سعادته قائلاً: “أنا بحب روتانا جدًا، وبحترم الصداقة اللي بتجمعني بأبوفواز. ومنذ تواصل الأخ أسامة رشدي معي لطرح فكرة التعاون، ونحن نعمل على إتمام الاتفاق حتى تم اللقاء مع حبيبي سالم الهندي وتوقيع العقد. وأعد جمهوري بكل ما يرضيهم من فن”.