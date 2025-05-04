شاهدوا كيف استقبلت الملكة ليتيزيا ابنتها الأميرة ليونور بعد أشهر من الانفصال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 10:19 صباحاً - في شهر يناير الماضي، وبحضور الملك فيليب والملكة ليتيزيا- ملك وملكة إسبانيا- ودعت الأميرة ليونور والدها ووالدتها بعدما أبحرت من قادس في رحلة تدريبية عسكرية، كجزءٍ من تدريبها العسكري ضمن برنامجها السنوي مع القوات البحرية الإسبانية.

ويوم أمس وبعد 4 أشهر من البُعد، التقت الأميرة الإسبانية البالغة من العمر 19 عاماً بوالدتها في مشهدٍ عاطفي جمع الابنة بوالدتها، ولم تتمكن الملكة ليتيزيا من احتواء سعادتها وهي تحتضن ابنتها لأول مرة منذ أشهر.

الملكة ليتيزيا تترقب وصول ابنتها الأميرة ليونور

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اتجهت الملكة ليتيزيا أمس لبنما في زيارة رسمية هناك، وقبل بدء الزيارة، حرصت على استقبال ابنتها، التي ما إن رأت والدتها- التي كانت تنتظرها بشغف- ركضت بسرعة نحوها ورمت نفسها في أحضانها. وبدت الملكة ليتيزيا سعيدة للغاية بلقاء ابنتها الكبرى، حيث تبادلا أطراف الحديث بحماس قبل التوجه إلى الداخل لقضاء بعض الوقت معًا.

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وقبل أن ترسو السفينة، كانت الملكة ليتيزيا تنتظر على الرصيف مع أقارب الطلاب الآخرين المتواجدين على متن السفينة. ومع ظهور السفينة خوان سيباستيان دي إلكانو، شوهدت الملكة وهي تلوّح بيدها بحماس.

ومن الجدير بالذكر أن الأميرة ليونور ستتدرب مع القوات الجوية لبلادها استعدادًا لتولي قيادة القوات المسلحة الإسبانية يومًا ما.

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نبذة عن الأميرة ليونور

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الأميرة ليونور هي الابنة الكبرى للملك الإسباني فيليب والملكة ليتيزيا، ولدت في 31 أكتوبر عام 2005، هي الوريثة المفترضة لعرش إسبانيا، شقيقتها الصغرى الأميرة صوفيا. حصلت على شهادة البكالوريا الدولية من كلية العالم المتحد الأطلسية في ويلز، المملكة المتحدة، في مايو 2023، وهي تواصل حالياً تدريباتها العسكرية تمهيداً لأن تصبح ملكة إسبانيا في المستقبل.

كان عام 2023 عاماً فارقاً في حياتها، إذ أكملت فيه عامها الـ 18، حيث قامت بأداء قسم الولاء للدستور الإسباني، حيث تعهدت الأميرة ليونور بالولاء لبلدها أمام البرلمان الإسباني، وهذا يعني أنها تتولى منصب الوصي في غياب والدها.

الأميرة ليونور ستكون أول ملكة لإسبانيا منذ الملكة إيزابيلا الثانية (التي حكمت من 1833 إلى 1868) عندما تتولى العرش في يوم من الأيام. وستأتي معها المسؤولية الملكية المتمثلة في العمل كقائد أعلى للقوات المسلحة الإسبانية.

وقد بدأت ليونور الاستعداد لهذا الدور بتلقيها التدريب العسكري التقليدي في الأكاديمية العسكرية العامة في سرقسطة.

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