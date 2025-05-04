بكلمات مؤثرة.. كارول سماحة تكشف موعد ومكان عزاء زوجها المنتج وليد مصطفى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 10:19 صباحاً - بكلمات مؤثرة تعبر عن حزنها العميق بفقدانه، كشفت الفنانة كارول سماحة عن موعد ومكان عزاء زوجها المنتج الراحل وليد مصطفى، الذي وافته المنية صباح أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض.

كارول سماحة لزوجها الراحل: أغلى إنسان بحياتي

سكرين شوت من استوري حساب كارول سماحة على انستغرام

كتبت كارول سماحة عبر خاصية "الاستوري" التابع لحسابها الرسمي على "إنستغرام" منشور جاء كالتالي: "وداعاً يا أغلي إنسان بحياتي.. العزاء يوم الاثنين 5-5-2025 - بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة الشيخ زايد..أرجو من كل من عرف زوجي د. وليد مصطفى أن يذكر بدعوة طيبة".

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من هو المنتج وليد مصطفى؟

يُذكر أن المنتجكان من أبرز الأسماء في مجال الإنتاج الفني والإعلامي، حيث أسهم في تأسيس إذاعة إنرجي وعدد من القنوات والصحف، وله العديد من المشاريع الفنية الناجحة في مجالات متعددة، خاصة في المجال الموسيقي.

تزوج من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "تالا". وكان للظروف الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية تأثيراً واضحاً على حياة كارول، التي اختارت الانسحاب مؤقتاً من الأضواء لتكون إلى جانبه، كما صرحت في مقابلات تليفزيونية سابقة.

أحدث ألبومات كارول سماحة

جدير بالذكر، أن النجمة اللبنانيةطرحت أحدث ألبوماتها خلال الفترة الماضية والذي جاء بعنوان "مختلفة" وضم الألبوم قرابة الـ 14 أغنية مميزة، تتنوع بين الرومانسية والدرامية، ومنها: "غنوا لحبيبي"، "نفس"، "كتير بخاف"، "حالة تخدير"، "حبيبي سلام"، "أجمل سنين"، "خبيني بشنطة"، "بقيت أسد"، "بتعقد"، "طب بعدين"، "وقت الحب"، "اضحك يا قلبي"، و"بوسة". وكان حفل البث المباشر فرصة رائعة لمحبي كارول للاستمتاع بأدائها المباشر لأغاني الألبوم الجديد

والجديد في هذا الألبوم هو الطريق الذي اتبعته "كاورل" في الترويج له، حيث قررت أن تقدم حفلًا غنائيًا مباشرًا من داخل منزلها، لتؤدي فيه أغاني الألبوم بالكامل، وهو ما أثار اهتمام الجمهور وجعلها تتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي ونحرك البحث الشهير جوجل في وذلك الوقت.

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