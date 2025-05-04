الملك عبد الله يلاعب حفيدته الأميرة إيمان بلحظات عفوية

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة عفوية عائلية للملك الأردني عبد الله الثاني.

وظهر الملك عبد الله في الصورة برفقة ابنه ولي العهد الأمير الحسين وابنته الأميرة إيمان، وذلك في مشهد عائلي لافت، وثق الاوقات التي قضاها الملك مع حفيدته، غذ ظهر في الصورة وهو يلاعبها بطريقة عفوية، بينما كانت الأميرة تجلس بين ذراعي والدها، وتبتسم فرحا.

وتفاعل رواد الإنترنت بشكل واسع مع الصورة، وأعربوا عن إعجابهم بعلاقة الملك بحفيدته، كما تمنوا للأميرة مزيدا من الأوقات السعيدة، وتوجهوا لله بالدعاء للملك وعائلته بالحفظ.

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