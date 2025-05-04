باسكال مشعلاني تُكرّم وتعترف بهذا الأمر ومُداخلة من زوجها ملحم أبو شديد

ميرنا وليد - بيروت - كُرّمت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني في مهرجان "سفينة المحبة والسلام- المنتدى الإجتماعي للثقافة العربية"، تحت شعار "لقاء الشعوب دعوة من الله"، لمؤسسته السيدة آسيا قاسم.

موقع "الفن" كان قد تواجد في هذه المناسبة، وأجرينا مقابلة مع باسكال مشعلاني، تحدثنا فيها عن التكريم، كما ايضا كان لزوجها الموزع والملحن ملحم أبو شديد مداخلة ضمن المقابلة ليبارك لها، وفي حديث طريف توجّهنا بسؤال لهما، من يُعذّب الآخر أكثر عادة؟ الأعمال المقبلة، هل ستُعيد باسكال تجديد هذه الأغاني؟.

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