شكوك حول سبب وفاة إيناس النجار.. وشقيقتها تتهم هؤلاء!

ميرنا وليد - بيروت - نشرت شقيقة إيناس النجار، منشور عبر حساب الممثلة التونسية، اتهمت فيه أطباء بالتسبب في وفاة شقيقتها وذلك نتيجة "خطأ طبي"، مشيرة إلى أن شقيقتها تلقت علاجًا خاطئًا.



وكشفت شقيقة إيناس، أن الأخيرة حصلت على مسكنات من طبيب وصفته بـ"الفاشل"، بينما أدخلها طبيب آخر إلى غرفة الرعاية دون اتخاذ الإجراءات المناسبة، وهددت بالكشف عن أسماء الأطباء.

وكتبت شقيقة إيناس في المنشور: "لا حول ولا قوة الا بالله يارب الصبر منين يارب، صلاة وبنصلي دعاء وبندعي، قلبي فيه نااااار على اختي وتوأم روحي اغلى ما عندي في حياتي، كيفاش الحياة من غيرك ياروحي، كنا نبكيو على بابا اللي توفى من 11 سنة كيفاش نعيش حتى نهار من غيرك، ما اطول الوقت وما اخيب الدنيا وما أخيب العباد، خليتني يتيمة يتيمة يا كل حياتي".

وأضافت: "الله غالب هو القهار يارب سابتنا نعانيو وتفاسيو في الغابة، هاذي غاااابة والناس ما يعرفوش الموت وما يعرفوش اللي ربي موجود، حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد اذاك واذانا، حسبي الله ونعم الوكيل في كل دكتور من بداية الدكتور اللي عطاك مسكنات وشوية وهنزل اسمه لانه فاشل والدكتور اللي نزلك الرعاية لحد ما اذوك وضيعوك".

وتابعت: "اختي مش عارفة من مين والا مين ناخذ حقك منهم منهم الله غدروك يا نوسة احنا بنموت يا إيناس انا وماما ولانا قريب نموتو حياتنا وقفت وخلصت معاك يا حبيبتي ناااار ناااار يارب متعرفوش النوم لا ليل ولا نهار من غيرك يا نوسة ناخذ و حقك وجايتلك حبيبتي نوسة".