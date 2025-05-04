الموت يغيب المخرج المسرحي اللبناني - الفرنسي بيار عودة

ميرنا وليد - بيروت - توفي اليوم، المخرج المسرحي الفرنسي - اللبناني بيار عودة، عن 67 عاما، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية.
شغل عودة منصب مدير مهرجان أوبرا "إيكس آن بروفانس" في جنوب فرنسا،أحد أكبر الأحداث الدولية الخاصة بفن الأوبرا، كما كان المدير الفني السابق لأوبرا هولندا الوطنية.
وقال المهرجان في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، تلقى فريق مهرجان إيكس آن بروفانس نبأ الوفاة المفاجئة لبيار عودة ليلة الجمعة 2 أيار إلى السبت 3 أيار في بكين. لقد فقد عالم الإبداع الفني فنانا عظيما ومديرا لمؤسسة فنية".
كما نعته وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي في رسالة عبر حسابها الرسمي قالت فيها أن "بيار عودة كرس حياته للإبداع الفني" و"جدد لغة الأوبرا بشكل عميق".
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