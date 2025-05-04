أصالة تعلن عن اسم ألبومها الجديد بناء على اختيار الجمهور

اسم ألبوم أصالة نصري الجديد

وكان المُلحن مدين قد نشر عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو ظهرت به الفنانة أصالة نصري وهي تُعلن عن اسم ألبومها الغنائي الجديد، وقالت في مقطع الفيديو: "بناءًا على تصويتكم، ومبسوطة كتير من إندفاعكم واختارتوا عني وإرتحت، وإن شاء الله انتوا كمان تكونوا مبسوطين وهيكون ألبومي اسمه

ضريبة البعد بناءًا على طلبكم.. شكرًا".

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أصالة تُبارك لـ ليلى أحمد زاهر وهشام جمال بعد زفافهما

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 مايو 2025 01:19 صباحاً - أعلنت الفنانةعن اسم ألبومها الغنائي الجديد والذي جاء اختيار اسمه بناءًا على اختيار جمهورها وفقًا لما قالته بمقطع فيديو تم نشره عبر حساب الملحن مدين بـ"إنستغرام".وتأتي أغنية "ضريبة البعد" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد عيسى ومن ألحان مدين، والتوزيع الموسيقي لـ أمين نبيل.يُذكر أن الفنانةبالرغم من عدم قدرتها على مشاركتهما زفافهما إلا أنها حرصت على توجيه تهنئة للعروسين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، كما أثنت أصالة على تربية العروس ليلى وأشادت بعائلتها ومحبتهم لبعضهم موجهة المباركة لزميلها النجم أحمد زاهر وزوجته السيدة هدى.وقد نشرت الفنانةمقطع فيديو من حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، وعلقت عليه قائلة: " يا ليلى العروس المتربيه الجميله الخلوقه يابنت أبوها والّلي قصتكم وزنت ميزان اختلّ وما عدنا شفنا اللي شفناه فيكم".وأضافت أصالة: "عيله مهذبه مثاليه البنت بتبرّ أهلها بمشاعرها بمظهرها وأكّدتوا ياليلى أنتي وهشام شو يعني فرح ورقي وحب حقيقي بدون زيادات تعودنا نشوفها وهيي مو زياده قدّ مافيها إنتقاص".كما أوضحت سبب عدم تواجدها في حفل الزفاف قائلة: "كان بودّي ومتمنيه شارك أخي الغالي وصديقي المحترم أحمد زاهر ومرته العظيمه اللي ربت أحلى تربايه بس ظروفي النفسيه كانت صعبه للغايه".وتابعت قائلة: "فرحت لفرحكم وطلعتوني من اللي أنا فيه بأحلى المشاعر . ألف مبروك حياتكم الجايه اللي رح تشبه ليلتكم الحلوه التاريخيه النقيّه بتمنى لكم فيها ليلى وهشام كلّ الفرح وكلّ الإستقرار وسنينكم كلها نجاح ألف مبروك ياحبايب القلب ياأحلى عرسان بالدّنيي كلها كبرتوا قلبنا بشكلكم المحترم الراقي وحتكونوا قدوه للأفراح الجايه".يُمكنكم قراءة: تعليق أصالة بعد غلق عيادة تجميل شام الذهبيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»