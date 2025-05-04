شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية "زى الدهب" غناء مصطفى شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم مصطفى شوقى لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "زى الدهب" من كلمات وألحان مصطفى شوقي وتوزيع مايكل جمال، وتم تصويرها في جزيرة سهيل بأرض الدهب بمدينة أسوان، ومن المقرر طرحها يوم الإثنين على اليوتيوب، وتحمل عددا من المفاجآت.



وطرح مؤخرا النجم مصطفى شوقى أحدث أغانيه بعنوان العقارب من كلمات أبو النور ومودى نبيل وألحان وتوزيع فارس فهمى.



وتقول كلمات الأغنية :

الفتره ديا الناس بقت زى العقارب

ده كلام بقوله بجد فعلًا عن تجارب

الطعنة دايمًا مش بتيجى من الغريب

جاتلك من اللى فضلت علشانهم تحارب

واعمل حسابك قبل ما تغمض عينيك

ممكن يخونك عادى أقرب حد ليك

ضربت عدوك لو مموتش منها تقوى

ضربت حبيبك دى اللى بتخلص عليك

كان كل همك تبقى متطمن عليهم

موتك وسمك لو يقرب حد ليهم

حتى أبن دمك منه مسلمتش كمان

متلومش خالص حد غيرك ده انت خايب

وفضلت ماسك طول حياتك حبل دايب

ضيعت نفسك وانت مديهم أمان