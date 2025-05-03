أمسية ساحرة تجمع نانسي عجرم وفريق "واما" داخل المتحف المصري الكبير

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية نانسي عجرم في واحدة من أرقى حفلاتها الغنائية داخل المتحف المصري الكبير، حيث إجتمع جمهور من مختلف الجنسيات العربية و الأجنبية في أجواء مبهرة امتزج فيها الفن بالحضارة، و قدّمت نانسي مجموعة من أشهر أغانيها الرومانسية التي أشعلت حماس الحاضرين، في حفل امتد لما يقارب الساعتين، شهد تفاعلاً كبيراً و تصفيقاً حاراً رافق معظم فقراته.
كما شاركها في الحفل فريق "واما" المؤلف من أحمد فهمي، أحمد الشامي، ومحمد نور، الذين قدموا فقرة غنائية خاصة نالت إعجاب الجمهور.
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