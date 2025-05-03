"Shōgun" يعود بموسم ثانٍ في هذا الموعد بعد نجاح قياسي في جوائز إيمي

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت شركة FX Entertainment أن تصوير الموسم الثاني من المسلسل التاريخي العالمي Shōgun سينطلق في كانون الثاني 2026 بمدينة فانكوفر، أي بعد نحو عامين من عرض الموسم الأول، ما يعني انتظاراً طويلاً لعشاق العمل.



المسلسل، المقتبس من رواية جيمس كلافيل، حصد 18 جائزة إيمي محطماً الرقم القياسي لأكثر عدد من الجوائز لمسلسل واحد في موسم واحد. كما أصبح الأكثر مشاهدة في تاريخ شبكة FX، محققاً أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر منصات البث، بما في ذلك Disney+.

تدور أحداث Shōgun في اليابان الإقطاعية في القرن السابع عشر، ويروي صراعات سياسية وثقافية بين ساموراي ياباني، امرأة غامضة من طبقة النبلاء، وبحار إنجليزي يصل إلى اليابان ويجد نفسه في قلب صراعٍ سيعيد تشكيل مصيره.